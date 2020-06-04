Социологи выяснили отношение россиян к дате голосования по Конституции

Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве. Архивное фото

Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Порядка 62% россиян среди тех, кто планирует принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, положительно относятся к назначенной дате голосования, свидетельствуют данные Порядка 62% россиян среди тех, кто планирует принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, положительно относятся к назначенной дате голосования, свидетельствуют данные ВЦИОМ

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Согласно данным опроса, 67% граждан РФ собираются принять участие в голосовании по изменению основного закона страны - 48% уверены в этом, а 19% сказали, что "скорее примут участие". 14% опрошенных заявили, что не планируют принять участие в голосовании.

Среди тех, кто готов принять участие в процедуре, 62% положительно относятся к назначенной дате голосования. Отрицательно отнеслись к дате 15% из тех, кто хочет в нем участвовать. Для каждого пятого (21%) этот вопрос не имеет значения.