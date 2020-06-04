Социологи выяснили отношение россиян к дате голосования по Конституции

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Порядка 62% россиян среди тех, кто планирует принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, положительно относятся к назначенной дате голосования, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Согласно данным опроса, 67% граждан РФ собираются принять участие в голосовании по изменению основного закона страны - 48% уверены в этом, а 19% сказали, что "скорее примут участие". 14% опрошенных заявили, что не планируют принять участие в голосовании.
Среди тех, кто готов принять участие в процедуре, 62% положительно относятся к назначенной дате голосования. Отрицательно отнеслись к дате 15% из тех, кто хочет в нем участвовать. Для каждого пятого (21%) этот вопрос не имеет значения.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня по заказу Экспертного института социальных исследований. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.