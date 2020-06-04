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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T14:27
https://ria.ru/20200604/1572464142.html
Социологи выяснили отношение россиян к дате голосования по Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570403253_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bc7ee562f124583f4dec87ef2578cea7.jpg
РИА Новости

Социологи выяснили отношение россиян к дате голосования по Конституции

14:27 04.06.2020
1484
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Порядка 62% россиян среди тех, кто планирует принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, положительно относятся к назначенной дате голосования, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Вчера, 14:21Голосование по поправкам в Конституцию
ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию
Согласно данным опроса, 67% граждан РФ собираются принять участие в голосовании по изменению основного закона страны - 48% уверены в этом, а 19% сказали, что "скорее примут участие". 14% опрошенных заявили, что не планируют принять участие в голосовании.
Среди тех, кто готов принять участие в процедуре, 62% положительно относятся к назначенной дате голосования. Отрицательно отнеслись к дате 15% из тех, кто хочет в нем участвовать. Для каждого пятого (21%) этот вопрос не имеет значения.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня по заказу Экспертного института социальных исследований. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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22200059
Обсудить 4
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВЦИОМВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Голосовать только против!
4 июня, 15:00
Artur Tsarev
2420114
печально
4 июня, 14:29
zzu-f
820013
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