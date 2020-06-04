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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:55
https://ria.ru/20200604/1572461939.html
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 18 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 18 тысяч

13:55 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 18 тысяч, по меньшей мере 300 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Афганистане зафиксировали 18 054 случая заражения, 300 пациентов с коронавирусом скончались. Отмечается, что свыше 1,5 тысячи заразившихся выздоровели.
Медики за последние сутки выявили 787 новых случаев заражения, еще шесть человек скончались за 24 часа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфганистанВ мире
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