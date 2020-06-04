В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 18 тысяч

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 18 тысяч, по меньшей мере 300 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Афганистане зафиксировали 18 054 случая заражения, 300 пациентов с коронавирусом скончались. Отмечается, что свыше 1,5 тысячи заразившихся выздоровели.
Медики за последние сутки выявили 787 новых случаев заражения, еще шесть человек скончались за 24 часа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.