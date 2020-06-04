В Северной Македонии резко выросло число заболевших COVID-19

"За последние 24 часа зарегистрированы 120 новых больных коронавирусом. Это рекордное число выявленных за один день. До того с начала пандемии максимальное число зараженных за сутки составляло 107 человек 16 апреля", - сообщили несколько местных СМИ со ссылкой на медиков. Пресс-конференция минздрава ожидается во второй половине дня.