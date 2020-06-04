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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:50
https://ria.ru/20200604/1572461617.html
В Северной Македонии резко выросло число заболевших COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/152990/31/1529903189_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_7128034a55525fb608b11f0109271340.jpg
РИА Новости

В Северной Македонии резко выросло число заболевших COVID-19

13:49 04.06.2020 (обновлено: 13:50 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСкопье
Скопье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 4 июн – РИА Новости. В Северной Македонии в четверг ожидается рекордный рост числа заболевших COVID-19, за предыдущие сутки, по данным минздрава, был выявлен 101 новый зараженный.
"За последние 24 часа зарегистрированы 120 новых больных коронавирусом. Это рекордное число выявленных за один день. До того с начала пандемии максимальное число зараженных за сутки составляло 107 человек 16 апреля", - сообщили несколько местных СМИ со ссылкой на медиков. Пресс-конференция минздрава ожидается во второй половине дня.
Накануне правительство страны из-за усложнения эпидобстановки постановило ввести комендантский час на выходные в нескольких муниципалитетах. Крупнейшими из них являются города Куманово, Тетово и Штип. Запрет на движение граждан будет действовать с 21.00 четверга до 5.00 понедельника.
По данным македонского минздрава на среду, в стране с начала пандемии выявлено всего 2 492 больных COVID-19, скончались 145 пациентов. В минувшую субботу президент Стево Пендаровски продлил чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии в середине марта, еще на 14 суток.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стево ПендаровскиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСеверная МакедонияВ мире
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