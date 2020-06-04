Онлайн-конференция председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочего совещания отметил, что обстановка с коронавирусной инфекцией в России постепенно стабилизируется. В регионах смягчаются ранее введенные ограничения. В Москве уже разрешена непродовольственная торговля.Какие жалобы со стороны потребителей были наиболее распространены на фоне пандемии коронавируса? На что особенно следует обратить внимание при совершении покупок? Какие правила возврата товара действуют в период ограничительных мер? Может ли продавец их менять?