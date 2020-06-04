Онлайн-конференция председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочего совещания отметил, что обстановка с коронавирусной инфекцией в России постепенно стабилизируется. В регионах смягчаются ранее введенные ограничения. В Москве уже разрешена непродовольственная торговля.
Какие жалобы со стороны потребителей были наиболее распространены на фоне пандемии коронавируса? На что особенно следует обратить внимание при совершении покупок? Какие правила возврата товара действуют в период ограничительных мер? Может ли продавец их менять?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочего совещания отметил, что обстановка с коронавирусной инфекцией в России постепенно стабилизируется. В регионах смягчаются ранее введенные ограничения. В Москве уже разрешена непродовольственная торговля.
Какие жалобы со стороны потребителей были наиболее распространены на фоне пандемии коронавируса? На что особенно следует обратить внимание при совершении покупок? Какие правила возврата товара действуют в период ограничительных мер? Может ли продавец их менять?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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