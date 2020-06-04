Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T13:49
https://ria.ru/20200604/1572461603.html
Онлайн-конференция председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Онлайн-конференция председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища

13:49 04.06.2020
11
09 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Союза потребителей Российской Федерации Петра ШЕЛИЩА.
Задать вопрос

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочего совещания отметил, что обстановка с коронавирусной инфекцией в России постепенно стабилизируется. В регионах смягчаются ранее введенные ограничения. В Москве уже разрешена непродовольственная торговля.
Какие жалобы со стороны потребителей были наиболее распространены на фоне пандемии коронавируса? На что особенно следует обратить внимание при совершении покупок? Какие правила возврата товара действуют в период ограничительных мер? Может ли продавец их менять?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Российские рубли
Около 90 семей Оренбуржья получили соцвыплаты на улучшение жилья
Аппарат искусственной вентиляции легких
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Липецкие фермерские хозяйства получат господдержку
Денис Паслер
Паслер: дело семьи из Оренбуржья изучает областная комиссия
Губернатор Омской области Александр Бурков приехал с инспекцией в торговые центры в день начала работы ТЦ в Омске
Омский губернатор проверил торговые центры в первый день их работы
Центральная часть города Ульяновска
Ульяновская область удвоила инвестиции в основной капитал
Певица Жанна Фриске
Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
Река
Амфибию для расчистки прудов и рек приобрели в Липецкой области
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 19,9 тысячи
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
Более пяти тысяч жителей Молдавии вылечились от COVID-19
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Почти 50 кубических метров грунта утилизировали после ЧП в Норильске
Дмитрий Мезенцев
Посол России в Минске напомнил, что в Крыму ждут белорусские товары
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
МИД РФ надеется, что Москва и Минск скоро подпишут взаимное признание виз
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР обвинили Киев в минировании участка у линии соприкосновения
Молоток в зале судебных заседаний
Северокорейских капитанов шхун оштрафовали за лов кальмара в Приморье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
Лента новостейМолния