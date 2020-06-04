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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-06-04T13:32
https://ria.ru/20200604/1572460216.html
Около 90 семей Оренбуржья получили соцвыплаты на улучшение жилья
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2c7097c987c7d529059d5c000b0290b2.jpg
РИА Новости

Около 90 семей Оренбуржья получили соцвыплаты на улучшение жилья

13:32 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ОРЕНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Почти 90 сельских семей Оренбуржья получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий благодаря государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области", отмечается в сообщении пресс-службы правительства Оренбургской области.
"Возможность улучшить жилищные условия в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области" получили 89 сельских семей", - сообщает пресс-служба.
На эти цели в текущем году выделено 82,7 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 62 миллиона рублей. Это позволит ввести в эксплуатацию пять тысяч квадратных метров жилья.
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Всего в программе по улучшению условий проживания участвует 89 семей, из них пятьдесят подали заявления на строительство, а 39 семей – планируют приобрести готовое жилье. Для получения социальной выплаты всем участникам программы выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельских территориях Оренбургской области.
Перечисление средств на расчетные счета началось в конце мая, получатели приступили к реализации своих планов.
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