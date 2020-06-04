Около 90 семей Оренбуржья получили соцвыплаты на улучшение жилья

ОРЕНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Почти 90 сельских семей . Почти 90 сельских семей Оренбуржья получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий благодаря государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области", отмечается в сообщении пресс-службы правительства Оренбургской области.

"Возможность улучшить жилищные условия в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области" получили 89 сельских семей", - сообщает пресс-служба.

На эти цели в текущем году выделено 82,7 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 62 миллиона рублей. Это позволит ввести в эксплуатацию пять тысяч квадратных метров жилья.

Всего в программе по улучшению условий проживания участвует 89 семей, из них пятьдесят подали заявления на строительство, а 39 семей – планируют приобрести готовое жилье. Для получения социальной выплаты всем участникам программы выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельских территориях Оренбургской области.