Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.

"Я не буду возражать, но проверка может проходить в случае принятия решения комиссией. Я не возражаю, к нам поступило соответствующее письмо, я думаю комиссия с этим письмом сейчас работает, и будет принято соответствующее решение", - сказал Шапошников в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, не против ли он проверки после публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Он пояснил, что есть две части декларации: публичная и непубличная.

"С этой (непубличной) частью могут ознакомиться проверяющие органы, и у нас есть соответствующая комиссия в Московской городской думе, куда мы и подаём эти декларации", - отметил Шапошников.

Шапошников подчеркнул, что не собирается ни подавать в отставку, ни приостанавливать свою деятельность до окончания возможной проверки. "Потому что я не считаю, что это какое -либо расследование, это жонглирование, передергивание открытыми фактами", - заявил глава МГД.

Ранее на сайте Мосгордумы были опубликованы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, из которых следует, что сумма задекларированного дохода Шапошникова в 2019 году составила более 1,95 миллиарда рублей. Годом ранее он заработал около 24,4 миллиона рублей. Позже Шапошников пояснил журналистам, что задекларировал доход от продажи ценных бумаг. ФБК заявил, что в 2018 году спикер Мосгордумы якобы внес "живыми деньгами" 870 миллионов рублей в уставной капитал компании "Ваш консалтинг", в результате чего 99% доли компании перешли к Шапошникову от его отца. Шапошников заявил, что юристы компании "Ваш консалтинг" рассматривают возможность подачи в суд на Навального в связи с этой публикацией и возможным нарушением закона.

По словам председателя МГД, в 2018 году было продано 100% пакета акций компании "Северянин", из этих средств было внесено 870 миллионов в уставной капитал организации "Ваш консалтинг ", они были внесены со счета Шапошникова. При этом сделка была длящаяся, с 2018 по 2019 год, на момент подачи декларации подлежащего дохода для отражения в декларации не было.