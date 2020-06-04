Аппарат омбудсмена получил более 1,8 тысячи жалоб по теме COVID-19

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 1,8 тысячи обращений пришло на горячую линию аппарата уполномоченного по правам человека в России по теме коронавируса за период с 25 марта по 3 июня, большинство жалоб поступило из Более 1,8 тысячи обращений пришло на горячую линию аппарата уполномоченного по правам человека в России по теме коронавируса за период с 25 марта по 3 июня, большинство жалоб поступило из Москвы Подмосковья , сообщил сотрудник аппарата омбудсмена.

"По коронавирусу была (создана) особая горячая линия. За весь период с 25 марта по 3 июня мы получили более 1800 обращений от граждан, связанных с различными аспектами нарушения прав в ситуации борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал представитель аппарата в ходе тематического вебинара.

Сотрудник института уполномоченного уточнил, что многие обращения касались трудовых прав, медицинского обеспечения, общего недовольства граждан введением режима самоизоляции. По его словам, в аппарат также поступило около 400 жалоб в связи с административными ограничениями.

"Не было конкретного случая нарушения, просто выражение несогласия с новыми ограничениями либо, наоборот, требование более жестких ограничений с целью защиты здоровья граждан", - уточнил представитель аппарата.

Большая доля жалоб была связана с принудительным помещением в обсервационный центр тех людей, кто контактировал с носителем COVID-19, а также с другими карантинными ограничениями, в том числе работой системы социального мониторинга.

"Граждане обращались к нам по вопросам оформления электронных пропусков, привлечения к административной ответственности за введение ограничительных мер, нарушения режима тишины и покоя в условиях действующих ограничений. Несколько жалоб касались проблем с подачами обращений в государственные органы, потому что... государственные органы перешли в режим удаленной работы, и граждане сталкивались с тем, что сложно подать жалобу и получить ответ", - заключил представитель аппарата.

По его словам, в основном жалобы поступали от жителей Москвы, Московской области, Краснодарского края и других наиболее густонаселенных регионов.