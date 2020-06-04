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2020-06-04T13:39
https://ria.ru/20200604/1572459010.html
Ответственность владельца ТЭЦ в Норильске была застрахована в "Согазе"
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РИА Новости

Ответственность владельца ТЭЦ в Норильске была застрахована в "Согазе"

13:39 04.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкРазлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ответственность владельца ТЭЦ-3 в Норильске, на территории которой произошла утечка топлива, была застрахована в "Согазе" по закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), сообщается на сайте "Согаза".
Владельцем объекта по договору выступает Норильско-Таймырская энергетическая компания (структура "Норильского никеля"). При этом страховщик в сообщении на сайте отдельно отмечает, что закон об ОСОПО не предусматривает покрытие ответственности предприятий за вред окружающей среде.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Президент РФ Владимир Путин поручил силовикам проверить работу местных чиновников, так как в МЧС сообщили о запоздавшем поступлении информации о ЧП в ведомство.
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СогазПроисшествияРазлив дизельного топлива в НорильскеКрасноярский крайНорильск
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