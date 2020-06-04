Ответственность владельца ТЭЦ в Норильске была застрахована в "Согазе"

Владельцем объекта по договору выступает Норильско-Таймырская энергетическая компания (структура "Норильского никеля"). При этом страховщик в сообщении на сайте отдельно отмечает, что закон об ОСОПО не предусматривает покрытие ответственности предприятий за вред окружающей среде.