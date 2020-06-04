Кузнецова рассказала о борьбе с преступлениями против детей

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Гибель детей от преступных посягательств и актов агрессии говорит о необходимости корректировки системы профилактики и создания новых механизмов борьбы, сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, отметив, что каждое 20 преступление в прошлом году совершалось в отношении детей.
Ежегодно 4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв агрессии, согласно официальному сайту ООН, это решение 19 августа 1982 года приняла Генеральная Ассамблея, "будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей, ставших жертвами актов агрессии Израиля".
Ранее опрошенные РИА Новости психологи заявили о низком уровне психологического просвещения и страхе родителей обращаться за помощью в социальные службы, а это, в свою очередь, провоцирует всплески агрессии взрослых на детей.
"Международный день невинных детей - жертв агрессии относит нас к событиям истории, когда во время военных действий погибли дети. Ужасно, когда страдают дети и во внешне мирных условиях... Многочисленные случаи гибели детей от преступных посягательств свидетельствуют о назревшей необходимости корректировки системы профилактики. Мы неоднократно вносили соответствующие предложения, а также предлагаем внедрить новые механизмы в борьбе с преступлениями против несовершеннолетних", - подчеркнула Кузнецова.
Так, омбудсмен напомнила, что количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, увеличилось на 8,6% с 91554 2017 году до 99382 в 2019 году. Это означает, что если в 2017 году в отношении детей совершалось каждое 22 преступление, то в 2019 году - уже каждое 20, пояснила Кузнецова. При этом уполномоченный также зафиксировала рост на 9,4% числа предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы детей.
Об увеличении количества подобных преступлений рассказала РИА Новости и региональный уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Несмотря на то, что, по данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, в 2019 году общее количество преступлений насильственного характера в отношении детей в Подмосковье сократилось на 11%, против их жизни и здоровья – на 10,4%, число преступлений против половой неприкосновенности выросло на 10,7%", - сказала Мишонова.
Областной омбудсмен также выразила тревожность, что есть немало случаев, когда матери замалчивают подобные издевательства над их детьми, прикрывая своего партнера.
"Хотя учреждение этой даты ООН было данью памяти жертв военной агрессии, я хочу напомнить каждому родителю о том, что и в мирное время сотни детей в нашей стране ежедневно подвергаются насилию – психологическому, физическому, сексуальному... Особенно тревожит, что есть немало случаев, когда матери замалчивают подобные издевательства над их детьми, прикрывая своих мужчин. В этот день я призываю всех женщин не только Подмосковья, но и других регионов, не молчать! Ради жизни и психологического здоровья своих детей", - заключила Мишонова.