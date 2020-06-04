В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня

КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Карантин на Кубани продлён до 21 июня, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Как отметила в четверг в ходе регионального оперштаба глава управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина, карантин на Кубани целесообразно продлить на 2 недели в связи в ростом прибывающих в край гостей. Ее поддержали руководители краевых лечебных учреждений. Они отметили, что пока рано говорить о сворачивании карантинных мероприятий.
"Продлеваем карантин до 21 июня. Это решение принято совместно с руководством Роспотребнадзора, врачами-инфекционистами, главами муниципалитетов. Это значит, что… межмуниципальное движение по-прежнему закрыто. Красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются. Въезд в край также ограничен. Поручение усилить работу карантинных постов, МОСов (мобильных отрядов самоконтроля – ред.) на границах региона остаётся в силе. Сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье. Закрыты торговые и развлекательные центры", - сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале.
Вместе с тем губернатор предложил с 6 июня открыть парки, скверы и набережные, чтобы не допустить скопления граждан на улицах.
Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ввели послабления режима самоизоляции, однако прогулки в местах массового скопления людей по-прежнему под запретом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.