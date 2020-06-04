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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:22
https://ria.ru/20200604/1572456130.html
В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_0:90:3012:1784_1036x0_80_0_0_bf82881936921740cc329634bbc440a2.jpg
РИА Новости

В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня

12:56 04.06.2020 (обновлено: 13:22 04.06.2020)
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Карантин на Кубани продлён до 21 июня, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Как отметила в четверг в ходе регионального оперштаба глава управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина, карантин на Кубани целесообразно продлить на 2 недели в связи в ростом прибывающих в край гостей. Ее поддержали руководители краевых лечебных учреждений. Они отметили, что пока рано говорить о сворачивании карантинных мероприятий.

"Продлеваем карантин до 21 июня. Это решение принято совместно с руководством Роспотребнадзора, врачами-инфекционистами, главами муниципалитетов. Это значит, что… межмуниципальное движение по-прежнему закрыто. Красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются. Въезд в край также ограничен. Поручение усилить работу карантинных постов, МОСов (мобильных отрядов самоконтроля – ред.) на границах региона остаётся в силе. Сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье. Закрыты торговые и развлекательные центры", - сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале.

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Вместе с тем губернатор предложил с 6 июня открыть парки, скверы и набережные, чтобы не допустить скопления граждан на улицах.
Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ввели послабления режима самоизоляции, однако прогулки в местах массового скопления людей по-прежнему под запретом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВениамин КондратьевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Очень плохо. Собирались на море. Медикам за этот "цирк" очень хорошо платят. Потому и просят продлить. С точки зрения медиков, в идеале пандемия должная длиться вечно
4 июня, 13:30
kk111b
110202217
На Кубани очень сложная обстановка. Больницы забиты больными. Спасибо отдыхающим и москвичам.
4 июня, 13:38
vpoz47
42213165
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