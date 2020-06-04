В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня

"Продлеваем карантин до 21 июня. Это решение принято совместно с руководством Роспотребнадзора, врачами-инфекционистами, главами муниципалитетов. Это значит, что… межмуниципальное движение по-прежнему закрыто. Красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются. Въезд в край также ограничен. Поручение усилить работу карантинных постов, МОСов (мобильных отрядов самоконтроля – ред.) на границах региона остаётся в силе. Сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье. Закрыты торговые и развлекательные центры", - сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале.