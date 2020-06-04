Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T12:53
https://ria.ru/20200604/1572455795.html
"Норникель" изучает варианты переработки грунта после ЧП в Норильске
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572419395_0:55:3186:1847_1036x0_80_0_0_e357ec6c681df24cd81cc34370d45801.jpg
РИА Новости

"Норникель" изучает варианты переработки грунта после ЧП в Норильске

12:53 04.06.2020
255
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкРазлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Норникель" изучает различные варианты переработки зараженного грунта и утилизации дизельного топлива при ликвидации последствий инцидента на ТЭЦ-3 (АО "НТЭК") в Норильске, сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.
"Зараженный грунт мы собираемся вывозить на площадки временного хранения. Далее будем находить метод переработки этого грунта, доведения его до кондиций, приемлемых с точки зрения экологии, для размещения либо на промышленных отвалах, либо, если это полностью обеззараженный грунт, находить для него место для размещения", - рассказал Дяченко.
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Вчера, 12:41
После ЧП в Норильске часть акватории реки Амбарная обработали сорбентом
"Относительно водного объекта, компанией в кратчайшие сроки найдены емкости. Эти емкости в субботу будут двумя спецбортами доставлены на территорию Норильска и переправлены на площадку. В общей сложности мы ожидаем получить около 16 тысяч тонн емкостей, в дальнейшем они будут рассредоточены по местам ведения работ по улавливанию нефтепродуктов. Потом эта жидкость - дизельно-водяная смесь - будет там законсервирована и будут найдены способы, каким образом мы эти емкости или саму жидкость будем эвакуировать с площадки", - добавил также Дяченко.
В результате внезапной просадки свай под фундаментом дизелехранилища на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошла его разгерметизация. Хранилище содержало более 21 тысячи тонн топлива, которое в течение короткого периода времени выплеснулось наружу. При этом сила удара была такова, что защитные сооружения не успели отреагировать. Загрязняющая жидкость попала на прилегающую площадь, а затем в безымянный ручей, который впадает в реку Амбарная. При этом ТЭЦ-3 расположена в удалении от Норильска, инцидент не оказал влияния на город.
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Вчера, 12:28
В Норильске для сдерживания дизтоплива используют морские боны
Для помощи в устранении последствий аварии были наняты специалисты из ФГБУ "Морская спасательная служба". Они установили боны – заграждения в реке (Амбарная), которые локализовали облако дизельного топлива. Основной задачей стало не пустить его дальше в озеро Пясино. С водной поверхности собрано уже около 80 тонн нефтепродуктов.
Компанией также организованы бригады, которые в местах, где произошел пролив, вынимают грунт, вывозят его на участок временного складирования. Прорабатываются варианты по осуществлению снижения токсичности продукта, а также вопросы размещения. В районе ТЭЦ по последним данным вывезено более 800 кубометров загрязненного грунта и откачано 262 тонны дизельного топлива. Всего к ликвидации последствий привлечено 250 человек и порядка 70 единиц техники ЗФ "Норникеля", НТЭК и специализированных организаций.
010000
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеМорская спасательная службаНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
После ЧП в Норильске часть акватории реки Амбарная обработали сорбентом
Участник запрещенной в РФ террористической организации Сеть Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Фигурант дела "Сети"* рассказал о становлении петербургской ячейки
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Более тысячи кубических метров грунта вывезли с места ЧП в Норильске
Владимир Семашко
Посол Белоруссии в России рассказал о "дорожных картах" интеграции стран
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
"Норникель" проверит грунт под аварийным резервуаром в Норильске
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске нашли трех мужчин, жестоко избивших милиционера в 2002 году
Вертолет МИ-38-2
"Вертолеты России" назвали причину экстренной посадки Ми-38 в Подмосковье
Место разлива топлива в Норильске
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Мишустин призвал изменить практику госзакупок у иностранных поставщиков
Место разлива топлива в Норильске
Эксперт рассказал, как можно ликвидировать разлив топлива в Норильске
Президент России - верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади в Москве
Песков: акцент в приглашениях на парад Победы делается на глав стран СНГ
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Место разлива топлива в Норильске
Очевидец ЧП в Норильске рассказал подробности инцидента
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
В Норильске для сдерживания дизтоплива используют морские боны
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
В "Норникеле" оценили сроки локализации разлива топлива в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
Лента новостейМолния