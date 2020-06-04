"Норникель" изучает варианты переработки грунта после ЧП в Норильске

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Норникель" изучает различные варианты переработки зараженного грунта и утилизации дизельного топлива при ликвидации последствий инцидента на ТЭЦ-3 (АО "НТЭК") в "Норникель" изучает различные варианты переработки зараженного грунта и утилизации дизельного топлива при ликвидации последствий инцидента на ТЭЦ-3 (АО "НТЭК") в Норильске , сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

"Зараженный грунт мы собираемся вывозить на площадки временного хранения. Далее будем находить метод переработки этого грунта, доведения его до кондиций, приемлемых с точки зрения экологии, для размещения либо на промышленных отвалах, либо, если это полностью обеззараженный грунт, находить для него место для размещения", - рассказал Дяченко.

"Относительно водного объекта, компанией в кратчайшие сроки найдены емкости. Эти емкости в субботу будут двумя спецбортами доставлены на территорию Норильска и переправлены на площадку. В общей сложности мы ожидаем получить около 16 тысяч тонн емкостей, в дальнейшем они будут рассредоточены по местам ведения работ по улавливанию нефтепродуктов. Потом эта жидкость - дизельно-водяная смесь - будет там законсервирована и будут найдены способы, каким образом мы эти емкости или саму жидкость будем эвакуировать с площадки", - добавил также Дяченко.

В результате внезапной просадки свай под фундаментом дизелехранилища на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошла его разгерметизация. Хранилище содержало более 21 тысячи тонн топлива, которое в течение короткого периода времени выплеснулось наружу. При этом сила удара была такова, что защитные сооружения не успели отреагировать. Загрязняющая жидкость попала на прилегающую площадь, а затем в безымянный ручей, который впадает в реку Амбарная. При этом ТЭЦ-3 расположена в удалении от Норильска, инцидент не оказал влияния на город.

Для помощи в устранении последствий аварии были наняты специалисты из ФГБУ " Морская спасательная служба ". Они установили боны – заграждения в реке (Амбарная), которые локализовали облако дизельного топлива. Основной задачей стало не пустить его дальше в озеро Пясино. С водной поверхности собрано уже около 80 тонн нефтепродуктов.