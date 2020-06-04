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2020-06-04T12:53
https://ria.ru/20200604/1572455720.html
Коллекторов могут обязать записывать все разговоры с должниками
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_16741299ae935dff55c5bb804094e130.jpg
РИА Новости

Коллекторов могут обязать записывать все разговоры с должниками

12:53 04.06.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Коллекторов в России могут обязать записывать все переговоры с должниками, а самим им для безопасности присвоят индивидуальные номера, сообщается на сайте Минюста.
"Они должны будут вести аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - говорится в документе.
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Чтобы минимизировать риск утечки личных данных коллекторов, предлагается дать им право при общении с должником использовать некий "идентификационный код" вместо имени.
Еще одна новация – ФССП будет надзирать не только над коллекторскими бюро, для которых взыскание долгов – единственная сфера деятельность, но и на многопрофильные коллекторские организации. Речь, в частности, о коллекторских службах внутри самих микрофинансовых компаний.
Помимо этого, приставы смогут запрещать коллекторам на срок до 60 дней использовать тот или иной канал связи с должником – например, телефонные звонки. Детали, однако, не уточняются.
Законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.
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РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
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