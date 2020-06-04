Коллекторов могут обязать записывать все разговоры с должниками

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Коллекторов в России могут обязать записывать все переговоры с должниками, а самим им для безопасности присвоят индивидуальные номера, сообщается на сайте Минюста.

"Они должны будут вести аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - говорится в документе.

Чтобы минимизировать риск утечки личных данных коллекторов, предлагается дать им право при общении с должником использовать некий "идентификационный код" вместо имени.

Еще одна новация – ФССП будет надзирать не только над коллекторскими бюро, для которых взыскание долгов – единственная сфера деятельность, но и на многопрофильные коллекторские организации. Речь, в частности, о коллекторских службах внутри самих микрофинансовых компаний.

Помимо этого, приставы смогут запрещать коллекторам на срок до 60 дней использовать тот или иной канал связи с должником – например, телефонные звонки. Детали, однако, не уточняются.