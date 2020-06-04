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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:22
https://ria.ru/20200604/1572453143.html
Число случаев COVID-19 на Сахалине выросло до 162
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572135308_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_24903297b0800665c4b6c2d2dedf833a.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 на Сахалине выросло до 162

12:21 04.06.2020 (обновлено: 12:22 04.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории контроля качества на предприятии "Гранат Био Тех" - производстве полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine
Сотрудник в лаборатории контроля качества на предприятии Гранат Био Тех - производстве полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости. Еще 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Сахалинской области, общее число больных выросло до 162, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого на 4 июня в Сахалинской области 162 случая заболевания, 60 выписано с выздоровлением, 102 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.
По данным оперштаба, среди 13 новых пациентов инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ пятеро сахалинцев, в том числе сотрудник детского сада из поселка Смирных, члены семьи пограничников и два представителя силовых структур. 8 человек прибыли из других регионов России.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы, в том числе и для возвращающихся домой жителей региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоСахалинОбщество
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