Число случаев COVID-19 на Сахалине выросло до 162

Сотрудник в лаборатории контроля качества на предприятии "Гранат Био Тех" - производстве полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июн – РИА Новости. Еще 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Еще 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Сахалинской области , общее число больных выросло до 162, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко

"Итого на 4 июня в Сахалинской области 162 случая заболевания, 60 выписано с выздоровлением, 102 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.

По данным оперштаба, среди 13 новых пациентов инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ пятеро сахалинцев, в том числе сотрудник детского сада из поселка Смирных, члены семьи пограничников и два представителя силовых структур. 8 человек прибыли из других регионов России.

В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы, в том числе и для возвращающихся домой жителей региона.