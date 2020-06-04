Протесты в Вашингтоне в комендантский час: впервые без разгонов и насилия

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости, Михаил Тургиев. Каска с маской устрашающего вида, противогаз, жилет, защитные щитки на плечах, руках и ногах, перчатки с пластиковыми накладками и зонт, торчащий из рюкзака за спиной. В таком виде один из протестующих против произвола полиции пришел в среду на очередную акцию рядом с Белым домом в Каска с маской устрашающего вида, противогаз, жилет, защитные щитки на плечах, руках и ногах, перчатки с пластиковыми накладками и зонт, торчащий из рюкзака за спиной. В таком виде один из протестующих против произвола полиции пришел в среду на очередную акцию рядом с Белым домом в Вашингтоне

После нескольких ночей с поджогами, беспорядками и разгонами людей слезоточивым газом и резиновыми пулями в Вашингтоне прошел первый вечер без столкновений протестующих с полицией, хотя некоторые были готовы к этому.

Я не ребенок

"Когда солнце заходит, они просто начинают стрелять, так что мы хотим быть готовыми к этому", - поясняет свой внешний вид молодой человек, вместе с длинными дредами, выбивающимися из-под шлема с закрепленной на нем камерой GoPro смахивает на хищника из одноименного фильма.

Он весь в черном. Стекла маски – тоже черные. Дреды и интонации сначала напоминают поведение афроамериканцев, однако, когда он снимает перчатку, становится ясно, что это белый парень. С ним еще четверо. Остальные одеты в простую одежду, только у одного есть маска-респиратор. Все – в черном. Лишь двоих из этой пятерки можно назвать крепко сбитыми, трое – совсем молодые ребята. Соблюдать комендантский час они не намерены.

"Я же не похож на ребенка, так? И как взрослый я не хочу, чтобы другие взрослые говорили мне, когда надо идти спать, когда мне надо идти домой. Это свободная страна. Так что я тут, и к черту этот комендантский час. Мы останемся тут на всю ночь", - с чувством говорит "Хищник", который ранее наотрез отказался назвать свое имя.

Его команда уверяет, что они просто ребята из окрестностей Вашингтона. В протестах принимают участие уже несколько дней. "Хищник" заверяет, что они сами ничего не ломали и не запускали в полицию фейерверки.

"У нас в этой стране у такой фигни есть история. Я не знаю, почему люди больше ставят собственность выше жизни людей. Я не считаю, что надо уничтожать мелкие предприятия, как, например, небольшой ломбард. Это неправильно. А вот с чем я соглашусь, так это с тем, чтобы сжечь этот чертов Белый дом. Или Капитолий . Это – протест. Это целевое уничтожение. И это нормально, если это ради правильного дела. Кто-нибудь будет переживать, если Белый дом сгорит?" – обращается он к собравшимся послушать его рассуждения людям.

Те отрицательно мотают головами. Даже пожар в церкви он оправдывает: здания всегда можно отстроить заново. На груди у него – шеврон с маской движения Anonymous.

"Это не организация, это группа людей. Каждый может быть анонимом. Я официально не отношусь к ним. Для меня это идея, что свободные люди не будут сидеть на месте и подчиняться давлению режима", - поясняет молодой человек.

Здания и люди

Группа темнокожих взрослых людей – мужчин и женщин – развлекает собравшихся песнями и танцами. Песни – социальные. Про цвет кожи и судьбу темнокожих. Люди вокруг с готовностью подхватывают простые повторяющиеся речитативы. У одного из участников этой команды на плечи накинута футболка с номером "8" и фамилией хоккеиста Александра Овечкина. У всех на голове – строительные очки, у некоторых – белые каски.

Как выясняется, это представители движения "Черные жизни имеют значение" в Вашингтоне. Несмотря на экипировку, они еще не решили, будут ли нарушать комендантский час.

"Мы обычно просто смотрим, как и что происходит. Мы довольно долго этим занимаемся, чтобы просто знать, остаться ли нам, уйти или переместиться", - говорит девушка по имени Эйприл, уполномоченная общаться с прессой.

По ее словам, они не хотят подписываться под мирным протестом, ведь они безоружные, а полиция выходит против них с оружием. Судьба зданий, если будут поджоги и грабежи, ее, как и "Хищника", не волнует.

"Его племянника убила полиция. И никто не говорит об этом", - говорит Эйприл, показывая на стоящего рядом мужчину, - "И говорят, что полиция создана, чтобы защищать здания, не людей. Мы противопоставляем здания и людей".

Такой подход ее не устраивает. Пока мы разговариваем, на улице темнеет. Комендантский час неумолимо приближается.

Внезапно около 200 бойцов Национальной гвардии снимаются и начинают садиться в автобусы. Некоторые из протестующих начинают подзуживать их, но никто никого не трогает. В воздухе появляется вертолет полиции.

Это как готовить еду

Не заботит судьба зданий и темнокожую жительницу столицы, которая не стала называть свое имя. Имея ученую степень по истории, она считает, что при переменах мирный протест и насилие всегда идут в связке.

"Это как готовка еды. Нужны все ингредиенты, чтобы было вкусно", - проводит она параллель.

Причину нынешних протестов она считает простой и давней: по ее мнению, в полицию намеренно идут работать сторонники идей превосходства белой расы. Только там они могут безнаказанно реализовать свои взгляды на практике, убеждена женщина.

"И полиция до сих пор не искоренила это. Это часть нашей истории", - говорит она.

На юге, где она выросла, это еще более очевидно, добавляет афроамериканка.

"Может, дискриминация и закончилась на юге в 1960-е, но она просто ушла под прикрытие. Проблема в том, что люди смотрят вокруг, как будто им надо чего-то бояться в стране, которая, по идее, должна быть свободной", - считает женщина.

Уйти домой она планирует до начала комендантского часа.

Кордон полиции расступается на пару секунд, чтобы выпустить из оцепления пожилого афроамериканца.

"Со мной все будет в порядке", - бросает он им на прощание и уходит.

Какое-то время вслед ему пристально смотрят несколько протестующих.

Больше белых - больше шансов

Белая девушка Ким в сопровождении своего молодого человека впервые решилась сегодня предусмотреть возможность остаться после начала комендантского часа. У нее на голове тоже защитные очки.

"Я не планирую оставаться, потому что у меня есть работа, у меня есть семья, к которой мне надо вернуться домой, есть вещи, о которых я должна помнить, когда ввязываюсь в эти политические дела", - начинает Ким.

Однако тут же добавляет, что все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация.

"Я как белый человек, если я увижу черного человека, то, может, я использую свою привилегию, если на него нападут. Я белый – меня не задержат. Они поверят больше моему слову гораздо больше, чем его", - вступает в разговор ее молодой человек.

С этим полностью согласна Ким, для которой именно это может стать причиной нарушить комендантский час.

Внезапно большая часть толпы по призыву неких активистов оставляет площадку у Белого дома и направляется в сторону Конгресса. Там проходит митинг. До комендантского часа остается 20 минут. С подножия монумента звучит призыв пройти маршем мимо Конгресса. Толпа одобряет и трогается с места. Белая пара взрослых людей идет среди молодежи.

"Трагическая реальность такова, что чем больше белых присутствует, тем меньше вероятность, что людей повяжут", - поясняет мужчина их присутствие там.

Еще один белый молодой человек в маске, на которой маркером нарисован красный или, скорее, розовый крест, находится здесь, чтобы при необходимости оказать простую первую помощь.

Домой к маме

Протестующие, громко скандируя оскорбления в адрес полиции, проходят мимо Конгресса. Правоохранителей там немного, но вся площадь перед зданием огорожена металлическими заграждениями.

"Кого вы защищаете?" – кричат молодые люди. Некоторые показывают полицейским оскорбительны жесты. Однако колонна не сбавляет скорости и скоро оказывается на ближайшей улице, где происходит остановка.

Один из тех, кто вел людей, обращается к ним через рупор, напоминает про наступление комендантского часа и призывает разойтись по домам.

"Идите домой к маме", - завершает свой призыв темнокожий мужчина средних лет с открытым лицом.

Однако тут же рупор перехватывает другой афроамериканец помоложе. На лице – черная маска с прорезью. Он, наоборот, предлагает продолжить марш протеста. Первый оратор с ним не согласен.

"Достаточно этого, - говорит он, показывая на оппонента, - Вы пойдёте к Белому дому и получите опять. Не рискуйте лишний раз, когда это не нужно".

Но симпатии явно на стороне парня в маске. Часть людей расходится, часть – продолжает шествие. Лидеров несколько. Сотни людей идут, постоянно сворачивая на разных перекрестках. Бывает, спорят, но побеждает быстро тот, кто раньше и громче крикнет. Жители домов приветствуют идущих стуком по кастрюлям. Шествие неотступно сопровождает полиция – впереди и сзади. На всех боковых улицах тоже выставлены многочисленные патрули. Все явно под контролем. Комендантский час давно начался, однако правоохранители дают колонне продолжить путь.