Протесты в Вашингтоне в комендантский час: впервые без разгонов и насилия

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости, Михаил Тургиев. Каска с маской устрашающего вида, противогаз, жилет, защитные щитки на плечах, руках и ногах, перчатки с пластиковыми накладками и зонт, торчащий из рюкзака за спиной. В таком виде один из протестующих против произвола полиции пришел в среду на очередную акцию рядом с Белым домом в Вашингтоне.
После нескольких ночей с поджогами, беспорядками и разгонами людей слезоточивым газом и резиновыми пулями в Вашингтоне прошел первый вечер без столкновений протестующих с полицией, хотя некоторые были готовы к этому.
Я не ребенок
"Когда солнце заходит, они просто начинают стрелять, так что мы хотим быть готовыми к этому", - поясняет свой внешний вид молодой человек, вместе с длинными дредами, выбивающимися из-под шлема с закрепленной на нем камерой GoPro смахивает на хищника из одноименного фильма.
Он весь в черном. Стекла маски – тоже черные. Дреды и интонации сначала напоминают поведение афроамериканцев, однако, когда он снимает перчатку, становится ясно, что это белый парень. С ним еще четверо. Остальные одеты в простую одежду, только у одного есть маска-респиратор. Все – в черном. Лишь двоих из этой пятерки можно назвать крепко сбитыми, трое – совсем молодые ребята. Соблюдать комендантский час они не намерены.
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкПротестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
"Я же не похож на ребенка, так? И как взрослый я не хочу, чтобы другие взрослые говорили мне, когда надо идти спать, когда мне надо идти домой. Это свободная страна. Так что я тут, и к черту этот комендантский час. Мы останемся тут на всю ночь", - с чувством говорит "Хищник", который ранее наотрез отказался назвать свое имя.
Его команда уверяет, что они просто ребята из окрестностей Вашингтона. В протестах принимают участие уже несколько дней. "Хищник" заверяет, что они сами ничего не ломали и не запускали в полицию фейерверки.
"У нас в этой стране у такой фигни есть история. Я не знаю, почему люди больше ставят собственность выше жизни людей. Я не считаю, что надо уничтожать мелкие предприятия, как, например, небольшой ломбард. Это неправильно. А вот с чем я соглашусь, так это с тем, чтобы сжечь этот чертов Белый дом. Или Капитолий. Это – протест. Это целевое уничтожение. И это нормально, если это ради правильного дела. Кто-нибудь будет переживать, если Белый дом сгорит?" – обращается он к собравшимся послушать его рассуждения людям.
Те отрицательно мотают головами. Даже пожар в церкви он оправдывает: здания всегда можно отстроить заново. На груди у него – шеврон с маской движения Anonymous.
"Это не организация, это группа людей. Каждый может быть анонимом. Я официально не отношусь к ним. Для меня это идея, что свободные люди не будут сидеть на месте и подчиняться давлению режима", - поясняет молодой человек.
Здания и люди
Группа темнокожих взрослых людей – мужчин и женщин – развлекает собравшихся песнями и танцами. Песни – социальные. Про цвет кожи и судьбу темнокожих. Люди вокруг с готовностью подхватывают простые повторяющиеся речитативы. У одного из участников этой команды на плечи накинута футболка с номером "8" и фамилией хоккеиста Александра Овечкина. У всех на голове – строительные очки, у некоторых – белые каски.
Как выясняется, это представители движения "Черные жизни имеют значение" в Вашингтоне. Несмотря на экипировку, они еще не решили, будут ли нарушать комендантский час.
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
Участники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
"Мы обычно просто смотрим, как и что происходит. Мы довольно долго этим занимаемся, чтобы просто знать, остаться ли нам, уйти или переместиться", - говорит девушка по имени Эйприл, уполномоченная общаться с прессой.
По ее словам, они не хотят подписываться под мирным протестом, ведь они безоружные, а полиция выходит против них с оружием. Судьба зданий, если будут поджоги и грабежи, ее, как и "Хищника", не волнует.
"Его племянника убила полиция. И никто не говорит об этом", - говорит Эйприл, показывая на стоящего рядом мужчину, - "И говорят, что полиция создана, чтобы защищать здания, не людей. Мы противопоставляем здания и людей".
Такой подход ее не устраивает. Пока мы разговариваем, на улице темнеет. Комендантский час неумолимо приближается.
Внезапно около 200 бойцов Национальной гвардии снимаются и начинают садиться в автобусы. Некоторые из протестующих начинают подзуживать их, но никто никого не трогает. В воздухе появляется вертолет полиции.
Это как готовить еду
Не заботит судьба зданий и темнокожую жительницу столицы, которая не стала называть свое имя. Имея ученую степень по истории, она считает, что при переменах мирный протест и насилие всегда идут в связке.
"Это как готовка еды. Нужны все ингредиенты, чтобы было вкусно", - проводит она параллель.
Причину нынешних протестов она считает простой и давней: по ее мнению, в полицию намеренно идут работать сторонники идей превосходства белой расы. Только там они могут безнаказанно реализовать свои взгляды на практике, убеждена женщина.
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
Участники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
"И полиция до сих пор не искоренила это. Это часть нашей истории", - говорит она.
На юге, где она выросла, это еще более очевидно, добавляет афроамериканка.
"Может, дискриминация и закончилась на юге в 1960-е, но она просто ушла под прикрытие. Проблема в том, что люди смотрят вокруг, как будто им надо чего-то бояться в стране, которая, по идее, должна быть свободной", - считает женщина.
Уйти домой она планирует до начала комендантского часа.
Кордон полиции расступается на пару секунд, чтобы выпустить из оцепления пожилого афроамериканца.
"Со мной все будет в порядке", - бросает он им на прощание и уходит.
Какое-то время вслед ему пристально смотрят несколько протестующих.
Больше белых - больше шансов
Белая девушка Ким в сопровождении своего молодого человека впервые решилась сегодня предусмотреть возможность остаться после начала комендантского часа. У нее на голове тоже защитные очки.
"Я не планирую оставаться, потому что у меня есть работа, у меня есть семья, к которой мне надо вернуться домой, есть вещи, о которых я должна помнить, когда ввязываюсь в эти политические дела", - начинает Ким.
Однако тут же добавляет, что все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация.
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
Участники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
"Я как белый человек, если я увижу черного человека, то, может, я использую свою привилегию, если на него нападут. Я белый – меня не задержат. Они поверят больше моему слову гораздо больше, чем его", - вступает в разговор ее молодой человек.
С этим полностью согласна Ким, для которой именно это может стать причиной нарушить комендантский час.
Внезапно большая часть толпы по призыву неких активистов оставляет площадку у Белого дома и направляется в сторону Конгресса. Там проходит митинг. До комендантского часа остается 20 минут. С подножия монумента звучит призыв пройти маршем мимо Конгресса. Толпа одобряет и трогается с места. Белая пара взрослых людей идет среди молодежи.
"Трагическая реальность такова, что чем больше белых присутствует, тем меньше вероятность, что людей повяжут", - поясняет мужчина их присутствие там.
Еще один белый молодой человек в маске, на которой маркером нарисован красный или, скорее, розовый крест, находится здесь, чтобы при необходимости оказать простую первую помощь.
Домой к маме
Протестующие, громко скандируя оскорбления в адрес полиции, проходят мимо Конгресса. Правоохранителей там немного, но вся площадь перед зданием огорожена металлическими заграждениями.
"Кого вы защищаете?" – кричат молодые люди. Некоторые показывают полицейским оскорбительны жесты. Однако колонна не сбавляет скорости и скоро оказывается на ближайшей улице, где происходит остановка.
Один из тех, кто вел людей, обращается к ним через рупор, напоминает про наступление комендантского часа и призывает разойтись по домам.
"Идите домой к маме", - завершает свой призыв темнокожий мужчина средних лет с открытым лицом.
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкПротестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Однако тут же рупор перехватывает другой афроамериканец помоложе. На лице – черная маска с прорезью. Он, наоборот, предлагает продолжить марш протеста. Первый оратор с ним не согласен.
"Достаточно этого, - говорит он, показывая на оппонента, - Вы пойдёте к Белому дому и получите опять. Не рискуйте лишний раз, когда это не нужно".
Но симпатии явно на стороне парня в маске. Часть людей расходится, часть – продолжает шествие. Лидеров несколько. Сотни людей идут, постоянно сворачивая на разных перекрестках. Бывает, спорят, но побеждает быстро тот, кто раньше и громче крикнет. Жители домов приветствуют идущих стуком по кастрюлям. Шествие неотступно сопровождает полиция – впереди и сзади. На всех боковых улицах тоже выставлены многочисленные патрули. Все явно под контролем. Комендантский час давно начался, однако правоохранители дают колонне продолжить путь.
У Белого дома, куда они наконец дошли, протестующие с громкими криками приветствия сливаются с остававшимися здесь несколькими сотнями человек. Еще через 10 минут почти все исчезают. Остается оцепление Нацгвардии и менее ста уставших митингующих. Последние впервые за эти дни не дали повода, а первые – впервые не применили силу.