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2020-06-04T11:31
https://ria.ru/20200604/1572449067.html
Число автомобилей на дорогах в Подмосковье возросло на 38%
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РИА Новости

Число автомобилей на дорогах в Подмосковье возросло на 38%

11:31 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Число транспортных средств на дорогах Московской области в период с 1 по 3 июня возросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом в апреле, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"На дорогах Московской области количество транспортных средств на дорогах в период с 1 по 3 июня выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом во время начала режима самоизоляции в апреле. По сравнению с предыдущими неделями число машин увеличилось на 10%", - говорится в сообщении.
Затруднение движения в четверг утром было зафиксировано на Ярославском шоссе в Королёве и Пушкине, на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД, на Пятницком шоссе в Солнечногорске и на других дорожных участках, рассказали в пресс-службе.
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ПушкинМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскОбщество
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