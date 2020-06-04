Число автомобилей на дорогах в Подмосковье возросло на 38%

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Число транспортных средств на дорогах Московской области в период с 1 по 3 июня возросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом в апреле, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"На дорогах Московской области количество транспортных средств на дорогах в период с 1 по 3 июня выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом во время начала режима самоизоляции в апреле. По сравнению с предыдущими неделями число машин увеличилось на 10%", - говорится в сообщении.
Затруднение движения в четверг утром было зафиксировано на Ярославском шоссе в Королёве и Пушкине, на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД, на Пятницком шоссе в Солнечногорске и на других дорожных участках, рассказали в пресс-службе.