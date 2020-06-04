Пекин призвал Вашингтон прекратить любое вмешательство в дела Китая

США ежегодно публикуют заявления в связи с годовщиной событий 1989 года в КНР, в этом году Вашингтон призвал Пекин к полному, публичному представлению данных о тех, кто был убит или пропал без вести. Помимо этого, госсекретарь США Майк Помпео во вторник встретился с живущими на Западе китайскими диссидентами-участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года.
"Мы призываем США отказаться от идеологической предвзятости, исправить ошибки и прекратить любое вмешательство во внутренние дела КНР", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что правительство Китая уже давно дало оценку политическим волнениям, которые произошли в конце 1980-х годов, добавив, что избранный КНР путь развития является правильным выбором, он соответствует национальным условиям и получил поддержку китайского народа.
Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ.
В результате столкновений в центре Пекина погибли не только студенты и военные, но и другие жители Китая. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли немногим более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.