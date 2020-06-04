Пекин призвал Вашингтон прекратить любое вмешательство в дела Китая

Он подчеркнул, что правительство Китая уже давно дало оценку политическим волнениям, которые произошли в конце 1980-х годов, добавив, что избранный КНР путь развития является правильным выбором, он соответствует национальным условиям и получил поддержку китайского народа.

В результате столкновений в центре Пекина погибли не только студенты и военные, но и другие жители Китая. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли немногим более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.