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2020-06-04T11:22
https://ria.ru/20200604/1572448649.html
Пекин призвал Вашингтон прекратить любое вмешательство в дела Китая
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РИА Новости

Пекин призвал Вашингтон прекратить любое вмешательство в дела Китая

11:22 04.06.2020
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 4 июн - РИА Новости. Пекин призывает Вашингтон прекратить любое вмешательство в дела Китая, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на заявление США о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
США ежегодно публикуют заявления в связи с годовщиной событий 1989 года в КНР, в этом году Вашингтон призвал Пекин к полному, публичному представлению данных о тех, кто был убит или пропал без вести. Помимо этого, госсекретарь США Майк Помпео во вторник встретился с живущими на Западе китайскими диссидентами-участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года.
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"Мы призываем США отказаться от идеологической предвзятости, исправить ошибки и прекратить любое вмешательство во внутренние дела КНР", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что правительство Китая уже давно дало оценку политическим волнениям, которые произошли в конце 1980-х годов, добавив, что избранный КНР путь развития является правильным выбором, он соответствует национальным условиям и получил поддержку китайского народа.
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Студенческие волнения, вспыхнувшие в Пекине 15 апреля 1989 года, достигли кульминации 4 июня. Тогда китайская армия при помощи танков подавила выступления студентов, требовавших проведения демократических реформ.
В результате столкновений в центре Пекина погибли не только студенты и военные, но и другие жители Китая. Точное число жертв до сих пор вызывает споры. По официальным данным, погибли немногим более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.
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Майк ПомпеоМИД КНРКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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