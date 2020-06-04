В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 24 826

ВАРШАВА, 4 июн – РИА Новости. Число выявленных носителей Число выявленных носителей коронавирусной инфекции Польше увеличилось до 24 826, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за отчетный период – с вечера среды до утра четверга – лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 139 человек.

За тот же период от коронавирусной инфекции скончались 2 человека. Общее число летальных случаев составило 1 117.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 101 человек, 79 341 находятся на карантине, 12 227 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.