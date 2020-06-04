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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:12
https://ria.ru/20200604/1572447935.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 24 826
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 24 826

11:12 04.06.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 июн – РИА Новости. Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось до 24 826, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за отчетный период – с вечера среды до утра четверга – лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 139 человек.
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За тот же период от коронавирусной инфекции скончались 2 человека. Общее число летальных случаев составило 1 117.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 101 человек, 79 341 находятся на карантине, 12 227 выздоровели.
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С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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