В челябинской больнице после жалобы пациента выявили нарушения

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения в организации питания пациентов в городской клинической больнице №8 Челябинска, по итогам проверки возбуждено административное дело в отношении должностного лица, ответственного за данную работу, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Ранее женщина, находящаяся в челябинской горбольнице №8 в терапевтическом отделении, пожаловалась в соцсети "ВКонтакте" на скудное питание, отметив, что "насчитали 25 макарон в тарелке", и разместив фото обеда, также включавшего суп. В горбольнице позже сообщили, что питание в медучреждении организовано по дифференцированному семидневному меню с учетом стандартных диет.
Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска проверила информацию о ненадлежащей организации питания пациентов в городской клинической больнице №8.
"В ходе проверки выявлены нарушения требований положений федерального закона от 30 марта 1999 №52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также санитарных норм и правил при эксплуатации пищеблока медицинского учреждения и обеспечении питания пациентов, находящихся на стационарном лечении", - говорится в сообщении.
По результатам проверки главному врачу горбольницы №8 внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, а в отношении ответственного за данное направление работы должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), уточняется в сообщении.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле, уточняет надзорное ведомство.
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