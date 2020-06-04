В челябинской больнице после жалобы пациента выявили нарушения

"В ходе проверки выявлены нарушения требований положений федерального закона от 30 марта 1999 №52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также санитарных норм и правил при эксплуатации пищеблока медицинского учреждения и обеспечении питания пациентов, находящихся на стационарном лечении", - говорится в сообщении.