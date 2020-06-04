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Тульская область
2020-06-04T11:06
https://ria.ru/20200604/1572447441.html
В тульском онкодиспансере установили новое оборудование
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572446698_0:52:1000:615_1036x0_80_0_0_01e29af8b046853bb8d2d9b0a0b48b6c.jpg
РИА Новости

В тульском онкодиспансере установили новое оборудование

11:06 04.06.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГлавный радиолог Тульской области Михаил Бобков показывает медицинское оборудование для лучевой терапии, закупленное для онкодиспансера
Главный радиолог Тульской области Михаил Бобков показывает медицинское оборудование для лучевой терапии, закупленное для онкодиспансера
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 4 июн — РИА Новости. Медицинское оборудование для лучевой терапии приобрела Тульская область в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранения" для областного онкологического диспансера, до конца года будут закуплены еще 15 единиц оборудования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Губернатор Алексей Дюмин и правительство региона уделяют большое внимание лечению онкологических заболеваний. Линейный ускоритель был приобретен в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Благодаря новому оборудованию жители региона смогут получать конформную радиотерапию — когда при облучении не подвергаются чрезмерному лучевому воздействию здоровые ткани и органы пациента", – сказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.
По словам главного радиолога Тульской области Михаила Бобкова, порядка 70% онкобольных региона нуждаются в лучевой терапии. Она применяется и как самостоятельный метод лечения, и в качестве дополнения после хирургических вмешательств или в комбинации с химиотерапией. Н
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Новый современный линейный ускоритель во время сеанса облучения четко повторяет контур опухоли. Это дает возможность максимально воздействовать на нее, при этом защищая от облучения здоровые органы.
"Линейный ускоритель позволяет нам максимально помогать нашим пациентам, сохраняя продолжительность их жизни", – отметил Михаил Бобков.
Как уточнили в пресс-службе правительства области, аппарат такого класса есть не во всех больницах соседних регионов, в том числе и Москвы.
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Тульская областьАлексей Дюмин
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