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2020-06-04T14:36
https://ria.ru/20200604/1572445501.html
Дворцы и усадьбы в деталях: парк миниатюр в Бахчисарае
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РИА Новости

Дворцы и усадьбы в деталях: парк миниатюр в Бахчисарае

14:31 04.06.2020 (обновлено: 14:36 04.06.2020)
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В парке "Крым в миниатюре на ладони" воссоздали главные достопримечательности Бахчисарая, Севастополя, Ялты, Симферополя, Алушты, Евпатории, Феодосии, Судака, Керчи, Фороса, Симеиза. Удивительная коллекция — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму есть место, где можно увидеть сразу и знаменитое Ласточкино гнездо, и Воронцовский дворец, и железнодорожный вокзал с аэропортом.

Посетители в Бахчисарайском парке Крым в миниатюре на ладони
1 из 11

В Крыму есть место, где можно увидеть сразу и знаменитое Ласточкино гнездо, и Воронцовский дворец, и железнодорожный вокзал с аэропортом.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Все это — экспонаты Бахчисарайского парка "Крым в миниатюре на ладони".

Женщина с ребенком у макета Памятника архитектуры Ласточкино гнездо в Бахчисарайском парке Крым в миниатюре на ладони
2 из 11

Все это — экспонаты Бахчисарайского парка "Крым в миниатюре на ладони".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего здесь собрано более 70 макетов дворцов, замков, старинных усадеб, храмов и музеев.

Миниатюра Симферопольского железнодорожного вокзала в Бахчисарайском парке Крым в миниатюре на ладони
3 из 11

Всего здесь собрано более 70 макетов дворцов, замков, старинных усадеб, храмов и музеев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Памятники воспроизведены в масштабе 1:25.

Посетители у макета Базилики 1935 года в Бахчисарайском парке Крым в миниатюре на ладони
4 из 11

Памятники воспроизведены в масштабе 1:25.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Миниатюры выполнены из пластика, который прошел испытание жарой, холодом и дождями.

Миниатюра воздушных судов в Симферопольском аэропорту в Бахчисарайском парке Крым в миниатюре на ладони
5 из 11

Миниатюры выполнены из пластика, который прошел испытание жарой, холодом и дождями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мастера постарались в точности соблюсти все пропорции.

Макет Воронцовского дворца в Бахчисарайском парке Крым в миниатюре на ладони
6 из 11

Мастера постарались в точности соблюсти все пропорции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Каждую деталь вырезали на верстаке.

Миниатюра Симферопольского железнодорожного вокзала в Бахчисарайском парке Крым в миниатюре на ладони
7 из 11

Каждую деталь вырезали на верстаке.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Есть макеты, состоящие из нескольких тысяч элементов.

Мужчина у макета Владимирского собора в Херсонесе в Бахчисарайском парке Крым в миниатюре на ладони
8 из 11

Есть макеты, состоящие из нескольких тысяч элементов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чертежи некоторых зданий мастерам удалось найти, другие пришлось изготовить самостоятельно.

Миниатюра Симферопольского железнодорожного вокзала в Бахчисарайском парке Крым в миниатюре на ладони
9 из 11

Чертежи некоторых зданий мастерам удалось найти, другие пришлось изготовить самостоятельно.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Над каждым объектом работала целая команда специалистов.

В Бахчисарайском парке Крым в миниатюре на ладони
10 из 11

Над каждым объектом работала целая команда специалистов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Посетители в Бахчисарайском парке "Крым в миниатюре на ладони".

Посетители в Бахчисарайском парке Крым в миниатюре на ладони
11 из 11

Посетители в Бахчисарайском парке "Крым в миниатюре на ладони".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Бахчисарай (Крым)Республика КрымФото
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