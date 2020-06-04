Дворцы и усадьбы в деталях: парк миниатюр в Бахчисарае

В Крыму есть место, где можно увидеть сразу и знаменитое Ласточкино гнездо, и Воронцовский дворец, и железнодорожный вокзал с аэропортом.
В Крыму есть место, где можно увидеть сразу и знаменитое Ласточкино гнездо, и Воронцовский дворец, и железнодорожный вокзал с аэропортом.
Все это — экспонаты Бахчисарайского парка "Крым в миниатюре на ладони".
Все это — экспонаты Бахчисарайского парка "Крым в миниатюре на ладони".
Всего здесь собрано более 70 макетов дворцов, замков, старинных усадеб, храмов и музеев.
Всего здесь собрано более 70 макетов дворцов, замков, старинных усадеб, храмов и музеев.
Памятники воспроизведены в масштабе 1:25.
Памятники воспроизведены в масштабе 1:25.
Миниатюры выполнены из пластика, который прошел испытание жарой, холодом и дождями.
Миниатюры выполнены из пластика, который прошел испытание жарой, холодом и дождями.
Мастера постарались в точности соблюсти все пропорции.
Мастера постарались в точности соблюсти все пропорции.
Каждую деталь вырезали на верстаке.
Есть макеты, состоящие из нескольких тысяч элементов.
Есть макеты, состоящие из нескольких тысяч элементов.
Чертежи некоторых зданий мастерам удалось найти, другие пришлось изготовить самостоятельно.
Чертежи некоторых зданий мастерам удалось найти, другие пришлось изготовить самостоятельно.
Над каждым объектом работала целая команда специалистов.
Над каждым объектом работала целая команда специалистов.
Посетители в Бахчисарайском парке "Крым в миниатюре на ладони".
Посетители в Бахчисарайском парке "Крым в миниатюре на ладони".