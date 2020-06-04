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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:46
https://ria.ru/20200604/1572445276.html
В Липецкой области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251977_0:85:3341:1964_1036x0_80_0_0_efc3e02b9fc7e966fcfd671b59c0b522.jpg
РИА Новости

В Липецкой области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом

10:46 04.06.2020
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© РИА Новости / Татьяна МакееваБригада скорой помощи возле приемного отделения госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
Бригада скорой помощи возле приемного отделения госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
© РИА Новости / Татьяна Макеева
ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 62, до 2388, сообщила администрация региона.
"В регионе за минувшие сутки подтверждены 62 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 2388 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели после коронавирусной инфекции 835 человек, восемь умерли.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая область
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