В Липецкой области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом

Бригада скорой помощи возле приемного отделения госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 62, до 2388, сообщила администрация региона.

"В регионе за минувшие сутки подтверждены 62 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 2388 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели после коронавирусной инфекции 835 человек, восемь умерли.

Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.