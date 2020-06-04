В Татарстане разрешат посещать спортцентры, бассейны и храмы с 5 июня

КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Правительство Правительство Татарстана с 5 июня разрешило жителям республики посещать спортивные центры, плавательные бассейны, фитнес-центры, а также храмы при соблюдении мер социального дистанцирования, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

"С 5 июня до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки допускается работа спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров при условии расстановки спортивного оборудования, обеспечивающей социальное дистанцирование, и соблюдении требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в помещении для занятий спортом", - говорится в документе.

В частности, в помещениях для занятий спортом могут находиться не более одного человека на 4 квадратных метра площади (включая работников), в зоне бассейна для групповых занятий – не более одного человека на 5 квадратных метров площади зеркала воды, на плавательных дорожках – один человек на 10 квадратных метров площади зеркала воды.

Также данным постановлением допускается посещение гражданами культовых помещений, зданий, сооружений при условии обеспечения религиозными организациями соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в данном помещении. В частности, в объектах площадью не более 400 квадратных метров – один человек на четыре квадратных метра площади помещения, объектах площадью более 400 квадратных метров – не более 100 человек одновременно.