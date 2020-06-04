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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-06-04T12:38
https://ria.ru/20200604/1572444971.html
В Татарстане разрешат посещать спортцентры, бассейны и храмы с 5 июня
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РИА Новости

В Татарстане разрешат посещать спортцентры, бассейны и храмы с 5 июня

10:42 04.06.2020 (обновлено: 12:38 04.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛюди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани
Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Люди занимаются спортом в парке имени Урицкого в Казани
КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Правительство Татарстана с 5 июня разрешило жителям республики посещать спортивные центры, плавательные бассейны, фитнес-центры, а также храмы при соблюдении мер социального дистанцирования, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
"С 5 июня до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки допускается работа спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров при условии расстановки спортивного оборудования, обеспечивающей социальное дистанцирование, и соблюдении требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в помещении для занятий спортом", - говорится в документе.
В частности, в помещениях для занятий спортом могут находиться не более одного человека на 4 квадратных метра площади (включая работников), в зоне бассейна для групповых занятий – не более одного человека на 5 квадратных метров площади зеркала воды, на плавательных дорожках – один человек на 10 квадратных метров площади зеркала воды.
Также данным постановлением допускается посещение гражданами культовых помещений, зданий, сооружений при условии обеспечения религиозными организациями соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в данном помещении. В частности, в объектах площадью не более 400 квадратных метров – один человек на четыре квадратных метра площади помещения, объектах площадью более 400 квадратных метров – не более 100 человек одновременно.
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