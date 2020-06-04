В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

Бойцы Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото

Бойцы Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

В среду в ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов и стрелкового оружия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.