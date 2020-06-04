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2020-06-04T09:47
https://ria.ru/20200604/1572441326.html
Красный Крест направил в Донбасс более 53 тонн гуманитарной помощи
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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс более 53 тонн гуманитарной помощи

09:47 04.06.2020
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© Фото предоставлено МИД ЛНРДоставка гуманитарного груза от МККК в ЛНР через КПП "Станица Луганская"
Доставка гуманитарного груза от МККК в ЛНР через КПП Станица Луганская
© Фото предоставлено МИД ЛНР
Доставка гуманитарного груза от МККК в ЛНР через КПП "Станица Луганская". Архивное фото
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс более 53 тонн гуманитарной помощи, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения три автомобиля с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста… Автомобили со строительными материалами общим весом более 53 тонн проследовали по маршруту "Киев-Донецк" через КПВВ "Новотроицкое", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
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