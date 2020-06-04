Красный Крест направил в Донбасс более 53 тонн гуманитарной помощи

"Пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения три автомобиля с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста… Автомобили со строительными материалами общим весом более 53 тонн проследовали по маршруту "Киев-Донецк" через КПВВ "Новотроицкое", - говорится в сообщении.