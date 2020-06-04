Московские врачи рассказали о помощи Северной Осетии в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Московские врачи, отправившиеся по поручению мэра Москвы в Северную Осетию-Аланию для помощи местным специалистам в лечении коронавируса, рассказали о том, как проходит работа и каких результатов уже удалось достичь, сообщает столичный оперативный штаб.
Отмечается, что, по мнению медиков, уже ощущается спад эпидемии – количество новых пациентов постепенно сокращается. Тем не менее, чтобы подготовиться к возможной второй волне мультидисциплинарная бригада столичных врачей оказывает поддержку местным специалистам в перепрофилировании клинического центра Северо-Осетинской государственной медицинской академии, а также в организации работы поликлиник по ведению пациентов с COVID-19.
"Мы делимся с коллегами тем опытом по перепрофилированию стационаров, который получили сами за эти несколько месяцев работы в условиях коронавируса в Москве. Сейчас во Владикавказе идет подготовка крупного клинического центра к приему больных с коронавирусом. Мы вместе с врачами центра продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей. Клиника заработает в ближайшее время. Также мы осмотрели более 160 пациентов, находящихся в тяжелом и среднетяжелом состоянии в республиканской клинической больнице, проработали смену тактики лечения и интенсивной терапии в случаях, когда это было необходимо, а также посетили ряд крупных стационаров и родильный дом, где находятся беременные пациентки с COVID-19", - рассказал старший врач медицинской бригады, замглавного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова департамента здравоохранения Москвы Константин Покровский, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что в ближайших планах московских медиков – посетить еще несколько клиник, в том числе детских, где проходят лечение пациенты с COVID-19.
Уточняется, что в составе мультидисциплинарной медицинской бригады специалисты различных профилей – пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19.
Врачи столичных стационаров оказывают помощь в борьбе с коронавирусом местным специалистам в нескольких регионах России: в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях. Всего в регионы направлено порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников. Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. В региональные больницы организованы доставки средств индивидуальной защиты, включая костюмы, медикаменты, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, а также медицинское оборудование – аппараты ИВЛ, тепловизоры и концентраторы. -0-
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.