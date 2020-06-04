Московские врачи рассказали о помощи Северной Осетии в борьбе с COVID-19

Отмечается, что, по мнению медиков, уже ощущается спад эпидемии – количество новых пациентов постепенно сокращается. Тем не менее, чтобы подготовиться к возможной второй волне мультидисциплинарная бригада столичных врачей оказывает поддержку местным специалистам в перепрофилировании клинического центра Северо-Осетинской государственной медицинской академии, а также в организации работы поликлиник по ведению пациентов с COVID-19.