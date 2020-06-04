Число случаев заражения коронавирусом в ЛНР достигло 427

ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 427, еще один человек скончался, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным ведомства, по состоянию на утро 3 июня в республике были выявлены 419 заболевших с COVID-19. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловске - строгие карантинные ограничения.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 4 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 427", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что 3 июня выявлено восемь новых случаев заболевания.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что "зарегистрирован один летальный случай" за минувшие сутки. Таким образом, число жертв коронавируса достигло восьми. В минздраве отметили, что всего на сегодняшний день из больниц выписаны 338 человек, один из них за минувшие сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.