Число случаев заражения коронавирусом в ЛНР достигло 427

"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 4 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 427", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что "зарегистрирован один летальный случай" за минувшие сутки. Таким образом, число жертв коронавируса достигло восьми. В минздраве отметили, что всего на сегодняшний день из больниц выписаны 338 человек, один из них за минувшие сутки.