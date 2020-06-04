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2020-06-04T09:23
https://ria.ru/20200604/1572439956.html
За разрешением на дистанционную торговлю обратились 50 аптек
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РИА Новости

За разрешением на дистанционную торговлю обратились 50 аптек

09:23 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель у кассы в аптеке
Покупатель у кассы в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Покупатель у кассы в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. За разрешением на дистанционную торговлю лекарствами обратились в Росздравнадзор 50 аптек, 20 из них разрешения получили, сообщается на сайте Росздравнадзора.
"В настоящее время за получением разрешения на дистанционную торговлю ЛС в Росздравнадзор обратились 50 аптечных организаций (г. Москва, Московская область, Пензенская область, Сахалинская область, Краснодарский край, Амурская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Самарская область, Новосибирская область, Хабаровский край, Республика Татарстан), 20 из которых уже получили разрешение, остальные заявления находятся на стадии рассмотрения", - говорится в сообщении.
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Дистанционная торговля запрещена для препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических и психотропных лекарств, а также для спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, уточняется в материале.
Покупатель при получении заказа обязательно должен проверить целостность транспортной упаковки, самостоятельно вскрыть ее и сверить содержимое заказа, убедиться, что отсутствуют повреждения упаковки самого лекарства, отметили в Росздравнадзоре.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
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