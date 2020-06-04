За разрешением на дистанционную торговлю обратились 50 аптек

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. За разрешением на дистанционную торговлю лекарствами обратились в За разрешением на дистанционную торговлю лекарствами обратились в Росздравнадзор 50 аптек, 20 из них разрешения получили, сообщается на сайте Росздравнадзора.

"В настоящее время за получением разрешения на дистанционную торговлю ЛС в Росздравнадзор обратились 50 аптечных организаций (г. Москва, Московская область, Пензенская область, Сахалинская область, Краснодарский край, Амурская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Самарская область, Новосибирская область, Хабаровский край, Республика Татарстан), 20 из которых уже получили разрешение, остальные заявления находятся на стадии рассмотрения", - говорится в сообщении.

Дистанционная торговля запрещена для препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических и психотропных лекарств, а также для спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, уточняется в материале.