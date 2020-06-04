Эксперты назвали самых популярных онлайн-врачей на самоизоляции

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россияне во время самоизоляции чаще всего обращались за консультациями через интернет к терапевтам, неврологам и гастроэнтерологам, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах жизнь", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Наиболее высоким спросом среди клиентов банка "Открытие" пользовались терапевт, невролог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог и оториноларинголог. На онлайн-приемы пульмонолога, несмотря на пандемию коронавируса, пришлось лишь 3% от общего числа консультаций", - сказано в исследовании.

Больший интерес к услуге телемедицины проявили женщины: их среди пользователей оказалось на 44% больше, чем мужчин. При этом мужчины оказались более активными пациентами и использовали сервис на 10% чаще, чем женщины.

По наблюдению экспертов, люди, состоящие в браке, в большей степени нуждались в медицинской помощи: среди клиентов, подключивших сервис телемедицины, пользователей со статусом "женат" или "замужем" оказалось на 30% больше, чем одиноких.

Более высокой популярностью программа пользовалась у клиентов в возрасте от 30 до 50 лет – их в общем числе "телепациентов" оказалось 57%. При этом клиенты в возрасте 65+ остаются приверженцами традиционных очных медицинских консультаций: доля пользователей сервиса этой возрастной категории составило лишь 5%, подсчитали эксперты.

Подавляющее большинство клиентов, воспользовавшихся сервисом, проживает в регионах. При этом только 36% подключившихся являются жители городов-миллионников: 13% из них – москвичи и 7% - петербуржцы. Среди региональных клиентов наибольший интерес к программе проявили жители ХМАО, Новосибирской и Свердловской областей.