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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T05:08
https://ria.ru/20200604/1572435445.html
Эксперты назвали самых популярных онлайн-врачей на самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/149361/66/1493616685_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_00b6adea166a0c1e0e93627213116cf9.jpg
РИА Новости

Эксперты назвали самых популярных онлайн-врачей на самоизоляции

05:08 04.06.2020
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© Fotolia / ElnurОнлайн медицина
Онлайн медицина
© Fotolia / Elnur
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россияне во время самоизоляции чаще всего обращались за консультациями через интернет к терапевтам, неврологам и гастроэнтерологам, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах жизнь", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Наиболее высоким спросом среди клиентов банка "Открытие" пользовались терапевт, невролог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог и оториноларинголог. На онлайн-приемы пульмонолога, несмотря на пандемию коронавируса, пришлось лишь 3% от общего числа консультаций", - сказано в исследовании.
Больший интерес к услуге телемедицины проявили женщины: их среди пользователей оказалось на 44% больше, чем мужчин. При этом мужчины оказались более активными пациентами и использовали сервис на 10% чаще, чем женщины.
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По наблюдению экспертов, люди, состоящие в браке, в большей степени нуждались в медицинской помощи: среди клиентов, подключивших сервис телемедицины, пользователей со статусом "женат" или "замужем" оказалось на 30% больше, чем одиноких.
Более высокой популярностью программа пользовалась у клиентов в возрасте от 30 до 50 лет – их в общем числе "телепациентов" оказалось 57%. При этом клиенты в возрасте 65+ остаются приверженцами традиционных очных медицинских консультаций: доля пользователей сервиса этой возрастной категории составило лишь 5%, подсчитали эксперты.
Подавляющее большинство клиентов, воспользовавшихся сервисом, проживает в регионах. При этом только 36% подключившихся являются жители городов-миллионников: 13% из них – москвичи и 7% - петербуржцы. Среди региональных клиентов наибольший интерес к программе проявили жители ХМАО, Новосибирской и Свердловской областей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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