Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T03:15
https://ria.ru/20200604/1572434566.html
Экс-президента Эквадора задержали за незаконное владение оружием
https://cdn21.img.ria.ru/images/148749/96/1487499627_0:207:3872:2385_1036x0_80_0_0_ff55f2fa5a596ccec1913601b066ac7d.jpg
РИА Новости

Экс-президента Эквадора задержали за незаконное владение оружием

03:15 04.06.2020
190
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЭквадор
Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Эквадор. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. Бывший президент Эквадора Абдала Букарам задержан полицией за незаконное владение оружием во время обыска по делу о коррупции при закупке медикаментов.
"Прокуратура Эквадора провела обыск в доме экс-президента Абдалы Б., расположенном в Гуаякиле, в рамках расследования предполагаемых хищений при закупках медикаментов для Госпиталя социального обеспечения. После обнаружения огнестрельного оружия без разрешительных документов он был задержан", - говорится в сообщении прокуратуры в Twitter.
Букарам был смещен с поста парламентом после полугода правления в 1996-97 годах, после чего около 20 лет находился в изгнании в Панаме.
В рамках крупного антикоррупционного расследования были одновременно проведены 12 рейдов, включая обыски в домах сына экс-президента Дало Букарама и префекта провинции Гуаякиль Карлоса Луиса Моралеса.
Операции прокуратуры при поддержке полиции начались в Кито и Гуаякиле в связи с расследованием подозрительных закупок оборудования и лекарств для борьбы с эпидемией COVID-19, совершенных компаниями и государственными структурами страны в последние 2 месяца.
Эквадор находится на 19-м месте в мире по количеству погибших от нового коронавируса с 3438 летальными случаями и 40 414 заражениями.
Кито
1 июня, 08:31
В штаб-квартире телеканала в Эквадоре прогремел взрыв
000010
Обсудить 0
ЭквадорВ мире
Рекомендуем
Вулкан Камбальный
На Камчатке появился новый гейзер
Водка
Эксперты рассказали, где дешевле покупать водку и пиво
Президент США Дональд Трамп
Врач рассказал, как Трамп прошел профилактику COVID-19 гидроксихлорохином
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов: проект КоАП в текущей редакции увеличивает нагрузку на бизнес
Девушка с ноутбуком
Роскачество рассказало, как избежать покупки контрафакта в онлайн-аптеках
Мексика
Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило сто тысяч
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Около 200 бойцов Нацгвардии покинули периметр у Белого дома в Вашингтоне
Певица Любовь Успенская
"Ты соучастница преступления": дочь Успенской обвинила мать в "наживе"
Джо Байден
Трамп считает, что Байден ничего не сделал для решения проблемы расизма
Военнослужащие и автомобили скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
СМИ: пилот рухнувшего в Пакистане самолета нарушил инструкцию при посадке
Российский летчик Константин Ярошенко
Посольство РФ в США обеспокоено состоянием здоровья россиянина Ярошенко
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX
Falcon 9 стартовала во Флориде с группой интернет-спутников Starlink
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили один новый случай COVID-19
Денежные купюры и монеты России и Украины
Банкир назвал условия возвращения украинских товаров на российский рынок
Наушники
Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
23:18Трамп потребовал увеличить финансирование полиции в США
Лента новостейМолния