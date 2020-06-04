Экс-президента Эквадора задержали за незаконное владение оружием

МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. Бывший президент Эквадора Абдала Букарам задержан полицией за незаконное владение оружием во время обыска по делу о коррупции при закупке медикаментов.
"Прокуратура Эквадора провела обыск в доме экс-президента Абдалы Б., расположенном в Гуаякиле, в рамках расследования предполагаемых хищений при закупках медикаментов для Госпиталя социального обеспечения. После обнаружения огнестрельного оружия без разрешительных документов он был задержан", - говорится в сообщении прокуратуры в Twitter.
Букарам был смещен с поста парламентом после полугода правления в 1996-97 годах, после чего около 20 лет находился в изгнании в Панаме.
В рамках крупного антикоррупционного расследования были одновременно проведены 12 рейдов, включая обыски в домах сына экс-президента Дало Букарама и префекта провинции Гуаякиль Карлоса Луиса Моралеса.
Операции прокуратуры при поддержке полиции начались в Кито и Гуаякиле в связи с расследованием подозрительных закупок оборудования и лекарств для борьбы с эпидемией COVID-19, совершенных компаниями и государственными структурами страны в последние 2 месяца.
Эквадор находится на 19-м месте в мире по количеству погибших от нового коронавируса с 3438 летальными случаями и 40 414 заражениями.