Экс-президента Эквадора задержали за незаконное владение оружием

"Прокуратура Эквадора провела обыск в доме экс-президента Абдалы Б., расположенном в Гуаякиле, в рамках расследования предполагаемых хищений при закупках медикаментов для Госпиталя социального обеспечения. После обнаружения огнестрельного оружия без разрешительных документов он был задержан", - говорится в сообщении прокуратуры в Twitter.