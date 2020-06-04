Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не считает необходимым привлекать военных для подавления беспорядков в стране.
"Это зависит (от ситуации). Не думаю, что нам придется это делать", - заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV.
Ранее Трамп грозил, что может привлечь военных для этих целей, что вызвало жесткую критику со стороны части общественности, СМИ, политиков и губернаторов. Кроме того, в среду эту идею публично не поддержал министр обороны Марк Эспер.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.