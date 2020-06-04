Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T02:16
https://ria.ru/20200604/1572433830.html
Россию ждет новая модель потребления
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571971103_0:151:3092:1890_1036x0_80_0_0_f44367737b14af7eab1035bb99af2cc6.jpg
РИА Новости

Россию ждет новая модель потребления

02:02 04.06.2020 (обновлено: 02:16 04.06.2020)
37270
© РИА Новости / Сергей ПятаковПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете "Перекресток"
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. После пандемии коронавируса рынок России ждет новая модель потребления. Как к ней приспособятся россияне, рассказал в интервью радио Sputnik основатель, генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
Возвращения к тому, что было до пандемии, не будет, полагает Иван Федяков. Будет новый рынок, будет новая модель потребления, рассказал эксперт в интервью радио Sputnik. Фактор цены становится одним из ключевых в принятии решения о покупке, кроме того, идет постепенный рост спроса на продукцию по акциям и в рамках промо-активностей.
"Спрос на категорию "фреш" сократился. Отношение потребителей к этой группе товаров изменилось, люди вынуждены экономить, в том числе на фруктах и овощах", – считает Иван Федяков.
Спрос на продукты здорового питания сохранится, но немного трансформируется.
"Если до этого тренд на здоровое питание больше ассоциировался с продукцией "фреш", с крафтовой продукцией, сейчас он будет больше ориентирован на продукцию промышленного производства, которая позиционирует себя, как здоровая. Зачастую за этим не стоит реальной пользы", – сказал Иван Федяков.
С мясными продуктами ситуация будет зависеть в первую очередь от ценового сегмента.
"Мясные деликатесы потребители будут стараться покупать меньше – они не ассоциируются с продуктами здорового питания и достаточно дорогие. Население начинает активно отказываться от говядины и переходит к более доступной свинине. Те, кому свинина не по карману, переключаются на курицу", – отметил в беседе с радио Sputnik Иван Федяков.
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
2 июня, 14:53Сказано в эфире
Покупаем реже, но на больший чек: что изменилось в торговлеОбъемы запасов товаров у торговых сетей будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Аналитик Иван Федяков в интервью радио Sputnik предположил, из чего будут исходить ритейлеры, формируя эти запасы.
4927133814190
Обсудить 23
РоссияКоронавирус в РоссииЭкономика
Популярные комментарии
В чем новость, уважаемый эксперт? Нет денег - нет товаров. Падение доходов всегда связано с сокращением потребления и переходом на более дешевую продукцию. Зачем так много умных слов? Лучше расскажите как людям выживать с такими мизерными доходами?
4 июня, 08:18
НЛНаталья Лобова
11623422
Я не знаю, что это за Ыксперт, но все его рассуждения полная ахинея! Я работаю категорийным менеджером в крупной сети провинции (72 супермаркета) Вся "здоровая полка" сейчас практически не продается, а вот овощи-фрукты сильно выросли! Мясо-рыба-курица-молочка приросла вся, консервы и крупа после мартовских взлётов просела до февральских показателей.
4 июня, 07:41
Медведем Забайкальский
6100011
Рекомендуем
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне
Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава партии Зеленского в Раде заявил о неприемлемости условий МВФ
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
В корабле Маска использовали российские детали
Площадь Корсвеген в Гетеборге, Швеция
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Автомобиль на водородной заправке в Париже
ЕС из принципа вложит миллиарды в новую технологию, уступающую старой
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Имидж США "рушится на глазах", пишет польское СМИ
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Врач рассказала, от чего зависят сроки наступления второй волны COVID-19
Протестующие в Миннеаполисе
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
Наушники
Эксперт рассказал, как определить, прослушивается ли ваш смартфон
Руки в наручниках
На Камчатке осудили женщину, утопившую своих детей
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
"ЮТэйр" начала выдавать ваучеры за отмененные рейсы
Завод Электроцинк во Владикавказе
Российский завод выставили на продажу на "Авито"
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушки International" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
23:18Трамп потребовал увеличить финансирование полиции в США
Лента новостейМолния