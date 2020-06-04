Россию ждет новая модель потребления

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. После пандемии коронавируса рынок России ждет новая модель потребления. Как к ней приспособятся россияне, рассказал в интервью радио Sputnik основатель, генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
Возвращения к тому, что было до пандемии, не будет, полагает Иван Федяков. Будет новый рынок, будет новая модель потребления, рассказал эксперт в интервью радио Sputnik. Фактор цены становится одним из ключевых в принятии решения о покупке, кроме того, идет постепенный рост спроса на продукцию по акциям и в рамках промо-активностей.
"Спрос на категорию "фреш" сократился. Отношение потребителей к этой группе товаров изменилось, люди вынуждены экономить, в том числе на фруктах и овощах", – считает Иван Федяков.
Спрос на продукты здорового питания сохранится, но немного трансформируется.
"Если до этого тренд на здоровое питание больше ассоциировался с продукцией "фреш", с крафтовой продукцией, сейчас он будет больше ориентирован на продукцию промышленного производства, которая позиционирует себя, как здоровая. Зачастую за этим не стоит реальной пользы", – сказал Иван Федяков.
С мясными продуктами ситуация будет зависеть в первую очередь от ценового сегмента.
"Мясные деликатесы потребители будут стараться покупать меньше – они не ассоциируются с продуктами здорового питания и достаточно дорогие. Население начинает активно отказываться от говядины и переходит к более доступной свинине. Те, кому свинина не по карману, переключаются на курицу", – отметил в беседе с радио Sputnik Иван Федяков.
2 июня, 14:53Сказано в эфиреПокупаем реже, но на больший чек: что изменилось в торговлеОбъемы запасов товаров у торговых сетей будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Аналитик Иван Федяков в интервью радио Sputnik предположил, из чего будут исходить ритейлеры, формируя эти запасы.