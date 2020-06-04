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2020-06-04T00:19
https://ria.ru/20200604/1572433080.html
В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
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РИА Новости

В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей

00:19 04.06.2020
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© Fotolia / robnawЙемен
Йемен
© Fotolia / robnaw
Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщает йеменский телеканал Belqees TV со ссылкой на местные власти.
Как заявил глава города аль-Катн Абделлатиф ан-Накиб, пятеро детей из одной семьи погибли в районе Хейнан после того, как их унесло течением. Кроме того, пресс-служба губернатора Хадрамаута сообщила, что четыре человека скончались, еще три пострадали в результате ДТП, вызванного туманом и сильными дождями.
Как отмечает телеканал, сильные дожди и наводнения также привели к обрушению домов и нанесению ущерба сельскохозяйственным землям в Хадрамауте.
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