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Туризм
2020-06-04T02:42
https://ria.ru/20200604/1572419586.html
На Камчатке появился новый гейзер
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РИА Новости

На Камчатке появился новый гейзер

02:42 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Нескоромный / Перейти в фотобанкВулкан Камбальный
Вулкан Камбальный
© РИА Новости / Евгений Нескоромный
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В Долине гейзеров появился новый пульсирующий источник, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Мощный фонтан горячей воды непрерывно бьет из воронки на высоту более двух метров. Раньше на этом месте была лишь трещина, из которой выходил пар.
По словам сотрудников, открытие сделали государственный инспектор Кроноцкого заповедника Александр Хачукаев и научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин, который в Долине гейзеров исследует медведей.
"Возвращаясь с маршрута, мы заглянули за скалу Пилигрим и увидели мощную струю воды, которая непрерывно била из склона, — рассказал Александр Хачукаев. — Над источником в глиняном склоне образовался провал, из него также периодически вырывался столб воды. Я сверился с каталогом гейзеров Кроноцкого заповедника и убедился, что этого объекта там нет".
Ученые говорят, что новый источник появился из-за паводков.
По словам гидрогеолога Алексея Кирюхина, старшего научного сотрудника ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", похожий фонтан ударил на высоту 1 – 1.5 м рядом с Малахитовым Гротом 29 мая 2018 года, но спустя некоторое время фонтанирование прекратилось.
Постоянно меняющуюся Долину гейзеров туристы смогут увидеть, как только будет снят временный запрет на посещение особо охраняемых природных территорий, введенный в связи с режимом повышенной готовности. Пока он продлен до 11 июня.
Ключевская сопка
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Горячие и опасные: самые крупные действующие вулканы мира
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