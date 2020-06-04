На Камчатке появился новый гейзер

"Возвращаясь с маршрута, мы заглянули за скалу Пилигрим и увидели мощную струю воды, которая непрерывно била из склона, — рассказал Александр Хачукаев. — Над источником в глиняном склоне образовался провал, из него также периодически вырывался столб воды. Я сверился с каталогом гейзеров Кроноцкого заповедника и убедился, что этого объекта там нет".