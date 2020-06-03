В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19

Тестирование на наличие антител к COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Приднестровье, выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 13 человек, сообщил в среду оперативный штаб непризнанной республики.

Указывается, что скончавшийся 68-летний пенсионер поступил в лечебное учреждение 20 мая в тяжелом состоянии. У него был лабораторно подтвержден коронавирус, как осложнение развилась вирусно-бактериальная пневмония. Мужчина страдал кардиомиопатией, помимо этого, у него обострились хронические заболевания – ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертоническая болезнь.

"Состояние пациента резко ухудшилось 22 мая. Он был переведен в реанимацию, на следующий день подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Клиническая картина заболевания осложнилась септическим шоком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в лаборатории Тирасполя Кишинева было отправлено 384 пробы. Из числа исследованных проб – 11 положительных. В работе остаются 192 анализа. По остальным – ответ отрицательный.

В течение дня 13 пациентов, которые успешно прошли курс лечения от коронавируса, выписаны из лечебных заведений. Ближайшие две недели выздоровевшим приднестровцам предстоит провести в самоизоляции по месту жительства.

По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 1004 приднестровцев, 39 человек скончались, 593 выздоровели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.