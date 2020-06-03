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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T23:57
https://ria.ru/20200603/1572432785.html
В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19

23:57 03.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ТИРАСПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Приднестровье, выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 13 человек, сообщил в среду оперативный штаб непризнанной республики.
Указывается, что скончавшийся 68-летний пенсионер поступил в лечебное учреждение 20 мая в тяжелом состоянии. У него был лабораторно подтвержден коронавирус, как осложнение развилась вирусно-бактериальная пневмония. Мужчина страдал кардиомиопатией, помимо этого, у него обострились хронические заболевания – ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертоническая болезнь.
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"Состояние пациента резко ухудшилось 22 мая. Он был переведен в реанимацию, на следующий день подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Клиническая картина заболевания осложнилась септическим шоком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в лаборатории Тирасполя и Кишинева было отправлено 384 пробы. Из числа исследованных проб – 11 положительных. В работе остаются 192 анализа. По остальным – ответ отрицательный.
В течение дня 13 пациентов, которые успешно прошли курс лечения от коронавируса, выписаны из лечебных заведений. Ближайшие две недели выздоровевшим приднестровцам предстоит провести в самоизоляции по месту жительства.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 1004 приднестровцев, 39 человек скончались, 593 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВ мире
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