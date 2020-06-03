Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Троих бывших полицейских, которых в среду обвинили по делу об убийстве афроамериканца Троих бывших полицейских, которых в среду обвинили по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда , арестуют в течение дня, заявил на брифинге глава бюро по задержанию разыскиваемых преступников Миннесоте Дрю Эванс.

"Мы в процессе ареста офицеров, один под стражей, а другие в процессе. Мы ожидаем, что это будет сегодня во второй половине дня", - сказал Эванс.

Прокуратура в штате Миннесота ужесточила обвинения экс-полицейскому Дереку Чавену, обвиняемому в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, следует из документов суда.

Как следует из судебной базы данных, Чавен теперь обвиняется в "убийстве 2-й степени без (предварительного) умысла при совершении тяжкого преступления".

Кроме того, следствие оставило обвинения в убийстве 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск.