На Кубани запустили программу для поддержки предпринимателей-инноваторов

КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края запустили акселерационную программу, которая поможет кубанскому бизнесу обеспечить развитие проектов в самые короткие сроки, сообщает администрация края со ссылкой на департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

Уточняется, что программа начнется 8 июня при поддержке краевого фонда развития бизнеса.

"Мы запускаем второй акселератор, который поможет кубанскому бизнесу обеспечить развитие проектов в самые короткие сроки в критическое для экономики время. Если есть инновационная, технически реализуемая и экономически целесообразная бизнес-идея, мы готовы оказать поддержку, предоставив для развития бизнеса максимально комфортные условия", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в департаменте, в течение трех дней все участники, подавшие заявки, пройдут стартовое экспресс-обучение по целеполаганию, определению клиентского сегмента, продажам, экономике, формированию команды, инвестициям, публичным выступлениям.

"Трекерами выступят эксперты в области развития предпринимательства. По итогам отбора 20 команд смогут продолжить дальнейшее бесплатное обучение по расширенной акселерационной программе, посвященной реализации бизнес-идей и выводу продукта на рынок. В ходе акселератора участники смогут встретиться с представителями инвестиционных фондов и бизнес-ангелами, международными экспертами и спикерами", - добавили в департаменте.

Первые 20 кубанских стартапов уже получили господдержку в региональном акселераторе. Итоги своей работы участники представят российским инвесторам уже в этом месяце.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в Краснодарском крае с прошлого года. В рамках него перед регионом поставлена задача к 2024 году увеличить число занятых в сфере МСП более чем на 40%.