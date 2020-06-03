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Краснодарский край
2020-06-03T23:49
https://ria.ru/20200603/1572432716.html
На Кубани запустили программу для поддержки предпринимателей-инноваторов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d55ead5decfde435a229273fcb12add9.jpg
РИА Новости

На Кубани запустили программу для поддержки предпринимателей-инноваторов

23:49 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края запустили акселерационную программу, которая поможет кубанскому бизнесу обеспечить развитие проектов в самые короткие сроки, сообщает администрация края со ссылкой на департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.
Уточняется, что программа начнется 8 июня при поддержке краевого фонда развития бизнеса.
"Мы запускаем второй акселератор, который поможет кубанскому бизнесу обеспечить развитие проектов в самые короткие сроки в критическое для экономики время. Если есть инновационная, технически реализуемая и экономически целесообразная бизнес-идея, мы готовы оказать поддержку, предоставив для развития бизнеса максимально комфортные условия", - отметили в ведомстве.
Как пояснили в департаменте, в течение трех дней все участники, подавшие заявки, пройдут стартовое экспресс-обучение по целеполаганию, определению клиентского сегмента, продажам, экономике, формированию команды, инвестициям, публичным выступлениям.
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"Трекерами выступят эксперты в области развития предпринимательства. По итогам отбора 20 команд смогут продолжить дальнейшее бесплатное обучение по расширенной акселерационной программе, посвященной реализации бизнес-идей и выводу продукта на рынок. В ходе акселератора участники смогут встретиться с представителями инвестиционных фондов и бизнес-ангелами, международными экспертами и спикерами", - добавили в департаменте.
Первые 20 кубанских стартапов уже получили господдержку в региональном акселераторе. Итоги своей работы участники представят российским инвесторам уже в этом месяце.
Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в Краснодарском крае с прошлого года. В рамках него перед регионом поставлена задача к 2024 году увеличить число занятых в сфере МСП более чем на 40%.

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