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2020-06-03T23:43
https://ria.ru/20200603/1572432515.html
Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
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РИА Новости

Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты

23:43 03.06.2020
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© REUTERS / Carlos BarriaУчастники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон заявил, что следствию потребуется значительное время, чтобы расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда.
"На это уйдут месяцы", - сказал Эллисон на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
Прокуратура в штате Миннесота ужесточила обвинения экс-полицейскому Дереку Чавену, обвиняемому в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, следует из документов суда.
Как следует из судебной базы данных, Чавен теперь обвиняется в "убийстве 2-й степени без (предварительного) умысла при совершении тяжкого преступления". Кроме того, следствие оставило обвинения в убийстве 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск.
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Сами в шоке. Евросоюз осудил расизм и насилие в СШАГлава дипломатии ЕС молчать не стал. Потому что спросили. А до этого молчал. В шоке был. А тут взял и осудил. Его спросили, вот он и осудил. Расизм, насилие. И не где-то, а в США.
Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения. Первое заседание суда с участием Чавена запланировано на понедельник.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в конце мая в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАМиннесотаВ мире
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