Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон заявил, что следствию потребуется значительное время, чтобы расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда.
"На это уйдут месяцы", - сказал Эллисон на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
Прокуратура в штате Миннесота ужесточила обвинения экс-полицейскому Дереку Чавену, обвиняемому в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, следует из документов суда.
Как следует из судебной базы данных, Чавен теперь обвиняется в "убийстве 2-й степени без (предварительного) умысла при совершении тяжкого преступления". Кроме того, следствие оставило обвинения в убийстве 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск.
Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения. Первое заседание суда с участием Чавена запланировано на понедельник.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в конце мая в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.