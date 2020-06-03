Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

НЬЮ-ЙОРК, 3 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда , сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.

Предложение убраться

По его словам, некоторым владельцам бизнеса начали приклеивать к дверям листовки, в которых говорилось, что они "белые и недостаточно поддерживают черных, и им надо уезжать из этого района". В сети появились фотографии подобных листовок. Одна из них в частности начинается со слов "Дорогой белый сосед…". В бумаге звучит вопрос о том, достаточно ли усилий приложил тот, кому ее прислали, для борьбы "с превосходством белых". Далее приводится перечень таких усилий – в их числе, в частности, пожертвования, "поддержка черного бизнеса", борьба за права афроамериканского народа. Если адресат этого не делал, его призывают "убираться из Флэтбуша".

Народные дружины

"Инициаторами этой идеи создать народные патрули стали двое. Нам не понравилось то, что происходит в Нью-Йорке , в основном в Манхэттене и Бронксе. Нам не нравится, как сейчас относятся здесь к полицейским, - зачастую их просто пытаются убить группы, которые не проводят спокойных демонстраций", - сказал Болтянский.

"Мы создали чат в WhatsApp, пригласили друзей и ровно за ночь собрали более 500 человек. У нас не только русскоговорящие – есть евреи, мусульмане, христиане. Но в основном русскоязычные. У нас все, кто хотят держаться вместе и не допустить, чтобы такие вещи происходили в нашей части Бруклина. Мы вообще не хотим, чтобы такие вещи происходили где бы то ни было", - сообщил активист.

По его словам, участники группы начали патрулирование в своем районе. "Мы попросили людей, чтобы выходили на улицу и внимательно смотрели, например не спрятаны ли где-то в округе предметы, которые могут быть использованы со злым умыслом в ходе протестов", - указал Болтянский.

В частности, по его словам, активисты ищут тайники с камнями, коктейлями Молотова. "Например, мы нашли в одном районе схрон с камнями. Мы просим, чтобы люди это делали и обращали внимание на то, что происходит вокруг", - отметил Болтянский.

Он рассказал, что активисты не носят оружия. "Наше единственное оружие – наши телефоны, мы вызываем полицию, если видим что-то подозрительное. Но если вдруг случится, что полиция не сможет нас защитить, люди готовы защитить себя, свою семью, свой бизнес, свою жизнь", - заявил он.

По его словам, участники группы разделяют мнение о том, что сообщества по всей стране "должны собираться таким образом, потому что изменения начинаются не в Белом доме, не в особняке у губернатора". "Они начинаются здесь. Есть люди будут организовываться таким образом, можно сделать очень много добра", - заявил он.

Полиции надо дать "зеленый свет"

"Мы хотим, чтобы это все скорее прекратилось. Мы хотим объединить наши голоса и попросить, чтобы мэр Нью-Йорка Билл де Блазио дал полиции право использовать ту силу и навыки, которые они должны демонстрировать", - сказал Болтянский.

Он напомнил, что мэр призывал полицию к максимальной сдержанности и считал неприемлемой ситуацию, в которой полицейский направил бы оружие на участника протеста.

"Был случай, когда в одного полицейского, ему в голову бросили кирпич. И только после этого другой полицейский достал оружие – потому что их уже готовились разорвать на куски. И после этого мэр еще говорит, что они будут изучать этот инцидент, что, может быть, этого полицейского надо уволить. Это абсолютно несправедливо", - заявил Болтянский.

"Эти люди, которые не могут спокойно участвовать в протестах, они уже дали понять – для них это все сводится к наживе. Они вламываются в магазины, и полиция должна иметь право к ним относиться как к любым другим преступникам", - подчеркнул он.

В понедельник вечером центр Нью-Йорка подвергся массовому разграблению. Мародеры, которые шли в колоне протестующих, вдруг начали крушить витрины магазинов на центральных улицах Манхэттена, в считанные минуты вынося из помещений одежду, бытовую технику, украшения. Телеканал NY1 демонстрировал кары, как из взломанного магазина выбегает мародер с добычей, толкает полицейского с дубинкой, который падает на землю, и убегает.

"Если мэр этого не сделает (не даст большей свободы действий полиции в отношении преступно настроенных участников протеста – ред.), тогда мы попросим, чтобы губернатора штата Эндрю Куомо выслал Национальную гвардию, чтобы они патрулировали территорию и поддерживали порядок. Если губернатор не согласится это сделать, тогда мы просим, чтобы президент Трамп выслал армию", - заявил Болтянский.

"Вы видели снимки из Манхэттена, из Бронкса? Это вообще война какая-то. Нам звонят люди, старики, молодые, мамы – они боятся. Мы пытаемся их успокоить. И мы говорим: здесь мы такого не допустим", - заключил активист.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Сенатор из штата Миннесота Эми Клобушар в среду заявил, что генпрокурор штата намерен вменить экс-полицейскому Дереку Чавену, проходящему по делу Джорджа Флойда, более тяжкое преступление и предъявить обвинение в убийстве. Ранее Чавену были предъявлены обвинен в убийстве третьей степени, то есть неумышленном причинении смерти путем совершения чрезвычайно опасных для других действий.