В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США

Основная акция прошла с 18.00 до 20.00 по местному времени на центральной площади горда Сергельторг. После этого протестующие разделились на группы и направились в разные части города. По данным издания Aftonbladet, протестующие устроили стычку с полицейским на станции метро "T-Централен", стражи порядка применили перцовый спрей.

Глава дипломатии ЕС молчать не стал. Потому что спросили. А до этого молчал. В шоке был. А тут взял и осудил. Его спросили, вот он и осудил. Расизм, насилие. И не где-то, а в США.

Сами в шоке. Евросоюз осудил расизм и насилие в США Глава дипломатии ЕС молчать не стал. Потому что спросили. А до этого молчал. В шоке был. А тут взял и осудил. Его спросили, вот он и осудил. Расизм, насилие. И не где-то, а в США.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США неделю назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.