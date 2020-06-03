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2020-06-03T23:35
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В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
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РИА Новости

В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США

23:35 03.06.2020
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© AFP 2020 / JONAS EKSTROMERНесколько тысяч человек в центре Стокгольма приняли участие в акции протеста против полицейского насилия в США, были зафиксированы стычки протестующих с полицией.
Несколько тысяч человек в центре Стокгольма приняли участие в акции протеста против полицейского насилия в США, были зафиксированы стычки протестующих с полицией.
© AFP 2020 / JONAS EKSTROMER
СТОКГОЛЬМ, 3 июн - РИА Новости. Несколько тысяч человек в центре Стокгольма приняли участие в акции протеста против полицейского насилия в США, были зафиксированы стычки протестующих с полицией.
Основная акция прошла с 18.00 до 20.00 по местному времени на центральной площади горда Сергельторг. После этого протестующие разделились на группы и направились в разные части города. По данным издания Aftonbladet, протестующие устроили стычку с полицейским на станции метро "T-Централен", стражи порядка применили перцовый спрей.
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Сами в шоке. Евросоюз осудил расизм и насилие в СШАГлава дипломатии ЕС молчать не стал. Потому что спросили. А до этого молчал. В шоке был. А тут взял и осудил. Его спросили, вот он и осудил. Расизм, насилие. И не где-то, а в США.
Кроме этого, небольшая группа протестующих пыталась прорваться к зданию королевского дворца, но их остановила конная полиция. На данный момент о задержанных не сообщается.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США неделю назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Через несколько дней акции протеста прошли и в других странах.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаШвецияСтокгольм (город)СШАВ мире
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