В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 93 тысячи и превысило 6,2 миллиона, всего умерли около 380 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 93 246 новых случаев заболевания COVID-19, умер 3 621 пациент. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 287 771, количество летальных исходов -379 941.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 949 455.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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