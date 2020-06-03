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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T23:17
https://ria.ru/20200603/1572432082.html
В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745543_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_10e4d8c81ab74c43c0bffbb936848e11.jpg
РИА Новости

В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19

23:16 03.06.2020 (обновлено: 23:17 03.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 93 тысячи и превысило 6,2 миллиона, всего умерли около 380 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 93 246 новых случаев заболевания COVID-19, умер 3 621 пациент. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 287 771, количество летальных исходов -379 941.
Медик
Вчера, 10:45Распространение нового коронавируса
ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 949 455.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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