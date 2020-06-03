Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29

Самолеты переданы в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами, отметили в дипмиссии.
Уточняется, что сирийцы уже начали выполнять полеты на этих самолетах.
К началу конфликта в Сирии на вооружении ВВС страны стояли несколько десятков МиГ-29, поставки которых велись с начала 1980-х годов. Кроме того, несколько МиГ-29СМТ использовали российские ВКС в ходе операции против террористов в Арабской республике.
МиГ-29 - истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.
Первый полет МиГ-29 состоялся в 1977 году, спустя пять лет принят на вооружение , некоторое время был основным истребителем ВВС России. К настоящему время эти машины в ВКС заменили на самолеты новых типов.
25 мая, 16:22Сказано в эфире"Обстановка серьезная". Эксперт о российско-сирийских учениях в ТартусеВоенные моряки России и Сирии провели совместное учение по защите от диверсантов порта Тартус, где расположен российский пункт базирования. Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik рассказал о новейших российских кораблях, участвовавших в учении.