Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей Twitter . Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщает российское посольство в Сирии на своей странице в

Самолеты переданы в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами, отметили в дипмиссии.

Уточняется, что сирийцы уже начали выполнять полеты на этих самолетах.

К началу конфликта в Сирии на вооружении ВВС страны стояли несколько десятков МиГ-29, поставки которых велись с начала 1980-х годов. Кроме того, несколько МиГ-29СМТ использовали российские ВКС в ходе операции против террористов в Арабской республике.

МиГ-29 - истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.