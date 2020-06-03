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2020-06-04T00:12
https://ria.ru/20200603/1572432055.html
Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
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РИА Новости

Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29

23:14 03.06.2020 (обновлено: 00:12 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМиГ-29
МиГ-29
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщает российское посольство в Сирии на своей странице в Twitter.
Самолеты переданы в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами, отметили в дипмиссии.
Уточняется, что сирийцы уже начали выполнять полеты на этих самолетах.
К началу конфликта в Сирии на вооружении ВВС страны стояли несколько десятков МиГ-29, поставки которых велись с начала 1980-х годов. Кроме того, несколько МиГ-29СМТ использовали российские ВКС в ходе операции против террористов в Арабской республике.
МиГ-29 - истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.
Первый полет МиГ-29 состоялся в 1977 году, спустя пять лет принят на вооружение , некоторое время был основным истребителем ВВС России. К настоящему время эти машины в ВКС заменили на самолеты новых типов.
Передовые позиции сирийской армии на передовых позициях в районе Алеппо
25 мая, 16:22Сказано в эфире
"Обстановка серьезная". Эксперт о российско-сирийских учениях в ТартусеВоенные моряки России и Сирии провели совместное учение по защите от диверсантов порта Тартус, где расположен российский пункт базирования. Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik рассказал о новейших российских кораблях, участвовавших в учении.
188400513
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РоссияМиГ-29СирияВ мире
Популярные комментарии
Всего один вопрос -во сколько это обойдётся российским налогоплательщикам ?!
4 июня, 00:18
Олег Ковалёв
4310217
Скорее всего они были поставлены из наличия Министерства обороны, а не специально закуплены на заводе-изготовителе, так что налогоплательщики могут не переживать. И на заметку - если бы Россия не помогала Сирии, то налогоплательщики потеряли бы куда больше, как впрочем и весь бюджет.
4 июня, 00:50
ТМТоварищ Мaузер
2110012
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