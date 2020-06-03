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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T23:59
https://ria.ru/20200603/1572432026.html
В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569735916_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_527c99e860407deb6c97847583278cc8.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом

23:13 03.06.2020 (обновлено: 23:59 03.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
Врачи скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Еще 64 пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, свидетельствуют данные столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Таким образом, общее число умерших в Москве увеличилось до 2749. Днем ранее сообщалось о 61 скончавшемся пациенте.
Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, свыше 379 тысяч пациентов умерли.
В России коронавирус выявили у 432 277 человек, из них 195 957 уже выздоровели.
Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным экспертов, пройден. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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14025213
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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