В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Еще 64 пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Еще 64 пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Москве , свидетельствуют данные столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом, общее число умерших в Москве увеличилось до 2749. Днем ранее сообщалось о 61 скончавшемся пациенте.

Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, свыше 379 тысяч пациентов умерли.

В России коронавирус выявили у 432 277 человек, из них 195 957 уже выздоровели.

Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России , по данным экспертов, пройден. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.