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Религия и мировоззрение
2020-06-03T23:11
https://ria.ru/20200603/1572431961.html
РПЦ: в Москве увеличилось число запросов на помощь в службу "Милосердие"
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РИА Новости

РПЦ: в Москве увеличилось число запросов на помощь в службу "Милосердие"

23:11 03.06.2020
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© Фото : Татьяна Перец, фото предоставлено Православной службой помощи "Милосердие"Богослужение в храме Инфекционной клинической больницы №2 Москвы
Богослужение в храме Инфекционной клинической больницы №2 Москвы
© Фото : Татьяна Перец, фото предоставлено Православной службой помощи "Милосердие"
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число ежедневных обращений за продуктовой помощью в православную службу "Милосердие" в Москве за время пандемии коронавируса возросло более чем в 10 раз, и сейчас отмечается до 60 подобных запросов в сутки, сообщает в среду пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.
"Увеличилось количество запросов на помощь в приобретении продуктов - проект "Группа работы с просителями" работает в усиленном режиме: с 22 марта по 31 мая продуктовые наборы выдали более двум тысячам человек. Ранее ежедневно в проект обращались три-четыре человека в день, сейчас - от сорока до шестидесяти", - говорится в сообщении.
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В целом в связи с пандемией в Москве количество обращений за помощью в службу "Милосердие", по данным главы синодального отдела по благотворительности епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, также возросло в несколько раз. В частности, за два месяца горячая линия церковного штаба, созданного на базе синодального отдела и службы "Милосердие", приняла почти 12 тысяч звонков.
"Кризисный центр "Дом для мамы" оказал помощь более чем полутора тысячам семей. В службу добровольцев "Милосердие" за время карантина записались более пятисот добровольцев, принято к исполнению почти 3 тысячи просьб. В центр помощи бездомным "Ангар спасения" приходят более двухсот человек, в некоторые дни - более трехсот", - отмечается в пресс-релизе.
Различные направления помощи Русской православной церкви в период карантина обсуждаются в ходе ежегодной межрегиональной конференции по социальному служению, которая на этой неделе впервые проходит в онлайн-формате. Ее организаторами выступают синодальный отдел по благотворительности и Владивостокская епархия РПЦ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваОбщество
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