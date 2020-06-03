РПЦ: в Москве увеличилось число запросов на помощь в службу "Милосердие"

"Увеличилось количество запросов на помощь в приобретении продуктов - проект "Группа работы с просителями" работает в усиленном режиме: с 22 марта по 31 мая продуктовые наборы выдали более двум тысячам человек. Ранее ежедневно в проект обращались три-четыре человека в день, сейчас - от сорока до шестидесяти", - говорится в сообщении.

В целом в связи с пандемией в Москве количество обращений за помощью в службу "Милосердие", по данным главы синодального отдела по благотворительности епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, также возросло в несколько раз. В частности, за два месяца горячая линия церковного штаба, созданного на базе синодального отдела и службы "Милосердие", приняла почти 12 тысяч звонков.