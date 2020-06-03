На Кубани увеличат финансирование достройки проблемных домов региона

Как отметил губернатор, после снятия жестких ограничительных мер, регион полностью запустил строительную отрасль. "Предприятия работают стабильно. Поэтому все планы по достройке проблемных домов будут выполнены, и в обозримом будущем проблема обманутых дольщиков уйдет из краевой повестки", - отметил Кондратьев.