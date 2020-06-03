На Кубани увеличат финансирование достройки проблемных домов региона

КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края увеличат финансирование достройки проблемных домов региона с 1,7 миллиарда до 2 миллиардов рублей, сообщает администрация края.
"Изначально на достройку домов в высокой степени готовности мы планировали направить из краевого бюджета 1,5 миллиарда рублей. Эта цифра уже выросла до 1,7 миллиарда. Мера доказала эффективность, поэтому считаю, что сумму необходимо увеличить до 2 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева.
Как отметил губернатор, после снятия жестких ограничительных мер, регион полностью запустил строительную отрасль. "Предприятия работают стабильно. Поэтому все планы по достройке проблемных домов будут выполнены, и в обозримом будущем проблема обманутых дольщиков уйдет из краевой повестки", - отметил Кондратьев.
Уточняется, что в текущем году регион планирует завершить 119 долгостроев. Уже сданы 24, еще пять - на стадии ввода в эксплуатацию. Продолжают действовать все механизмы поддержки. Отмечается также, что на бюджетные средства уже достроен и сдан второй жилой комплекс в Краснодаре - "Талисман" на 335 квартир. До конца года будут завершены три ЖК - "Территория счастья", "Южный" и "Валентина".
Помимо этого, по данным краевых властей, уже подготовлены предложения по финансированию объектов в Новороссийске - "Посейдон-1" и "Суджук-Кале-1". Проект госпрограммы находится на согласовании в минфине края. Кроме того, по пяти домам в Краснодаре и Анапе получено заключение о соответствии требованиям проектной документации. Это два объекта застройщика "Габион", по одному компаний "Кубанькапстрой", "Строй Интернейшнл", "Вюн-Кон-Сервис". Ведется работа по вводу объектов в эксплуатацию.
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