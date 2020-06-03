Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T22:56
https://ria.ru/20200603/1572431718.html
Белый дом недоволен действиями властей Нью-Йорка по подавлению протестов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572382941_0:113:2271:1390_1036x0_80_0_0_2401c2f4dd981e31a60eac8cc5c2d651.jpg
РИА Новости

Белый дом недоволен действиями властей Нью-Йорка по подавлению протестов

22:56 03.06.2020
1246
© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протестов на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протестов на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Белый дом недоволен действиями городских властей Нью-Йорка по обеспечению порядка на фоне протестов, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
Ее попросили рассказать о позиции президента Дональда Трампа в связи с ситуацией в Нью-Йорке, где губернатор штата демократ Эндрю Куомо заявил, что может направить нацгвардию в мегаполис в обход мэра города Билла де Блазио. Куомо заявил, что мэр, его однопартиец, недооценивает ситуацию и должен быть смещен с поста.
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Вчера, 21:39
Белый дом заявил о праве Трампа послать военных на разгон протестов
"(Власти) Нью-Йорка действовали совершенно неверно: они не привлекли нацгвардию, установили комендантский час на 11 вечера.., Нью-Йорк арестовывал людей за грабежи и потом отпускал 500 арестованных человек", - сказала Макинани.
Демонстрации и протесты захлестнули США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Акции протеста проходят по всей стране, сопровождаются погромами и мародерством.
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
2 июня, 18:15Акценты
Сами в шоке. Евросоюз осудил расизм и насилие в СШАГлава дипломатии ЕС молчать не стал. Потому что спросили. А до этого молчал. В шоке был. А тут взял и осудил. Его спросили, вот он и осудил. Расизм, насилие. И не где-то, а в США.
5170001
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Дональд ТрампНью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
Столкновения у офиса премьера Британии
В Лондоне протестующие попытались прорваться к офису премьера
Протестующие в Миннеаполисе
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Протесты у посольства США в Афинах
Посольство США в Афинах закидали "коктейлями Молотова"
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Белый дом заявил о праве Трампа послать военных на разгон протестов
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
Экс-полицейских по делу Флойда обвинили в подстрекательстве к убийству
Сломанное ураганом дерево во дворе жилого дома в Москве
В Москве упавшие деревья повредили одиннадцать автомобилей
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
Здание МИД Великобритании в Лондоне
МИД Британии принял к сведению ядерную стратегию России
МиГ-29
Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Врачи скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Аэропорт Кишинева
Молдавия с 15 июня возобновит регулярное авиасообщение
Участники акции протеста в Вашингтоне
В ООН обеспокоены приравниванием протестующих к террористам в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
02:06Пивовары просят ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкоголя
02:04Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих
02:02Россиянам предрекли новую модель потребления
02:01СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии
01:55Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года
01:54Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
01:49В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
Лента новостейМолния