Белый дом недоволен действиями властей Нью-Йорка по подавлению протестов

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Белый дом недоволен действиями городских властей Нью-Йорка по обеспечению порядка на фоне протестов, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
Ее попросили рассказать о позиции президента Дональда Трампа в связи с ситуацией в Нью-Йорке, где губернатор штата демократ Эндрю Куомо заявил, что может направить нацгвардию в мегаполис в обход мэра города Билла де Блазио. Куомо заявил, что мэр, его однопартиец, недооценивает ситуацию и должен быть смещен с поста.
"(Власти) Нью-Йорка действовали совершенно неверно: они не привлекли нацгвардию, установили комендантский час на 11 вечера.., Нью-Йорк арестовывал людей за грабежи и потом отпускал 500 арестованных человек", - сказала Макинани.
Демонстрации и протесты захлестнули США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Акции протеста проходят по всей стране, сопровождаются погромами и мародерством.