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В Москве упавшие деревья повредили одиннадцать автомобилей
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РИА Новости

В Москве упавшие деревья повредили одиннадцать автомобилей

22:49 03.06.2020 (обновлено: 22:50 03.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСломанное ураганом дерево во дворе жилого дома в Москве
Сломанное ураганом дерево во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать автомобилей повреждены в среду при падении деревьев в различных районах Москвы, всего по уточненным данным рухнули 33 дерева, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Утром 3 июня Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра четверга из-за дождя. Отмечается, что предупреждение о местами сильном дожде будет действовать до 9.00 4 июня.
"По уточненным данным, произошло падение 33 деревьев, повреждены 11 автомашин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших людей нет.
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