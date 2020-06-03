В Москве упавшие деревья повредили одиннадцать автомобилей

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Одиннадцать автомобилей повреждены в среду при падении деревьев в различных районах Москвы, всего по уточненным данным рухнули 33 дерева, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Утром 3 июня Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра четверга из-за дождя. Отмечается, что предупреждение о местами сильном дожде будет действовать до 9.00 4 июня.
"По уточненным данным, произошло падение 33 деревьев, повреждены 11 автомашин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших людей нет.
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