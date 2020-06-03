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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T22:48
https://ria.ru/20200603/1572431593.html
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:27:1440:837_1036x0_80_0_0_dc2efd18ffee81514d7c422fc4d8996f.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу

22:48 03.06.2020
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© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал "РГ", когда в организме появляются антитела к коронавирусу и сколько держится иммунитет к COVID-19.
Он отметил, что иммуноглобулин вырабатывается в ответ как на клинически выраженное заболевание, так и в случае бессимптомного течения инфекции.
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Ботвинкин рассказал, что к концу первой недели после заражения в организме появляются антитела класса М (IgM). Ученый назвал их "первой линией обороны" и подчеркнул, что они достаточно быстро исчезают. С конца второй недели появляются иммуноглобулины класса G.
Общее количество антител достигает пика на второй-третий месяц.
"В этот период они представлены в основном иммуноглобулинами класса G, которые сохраняются в организме до года и более", — указал он.
Собеседник издания пояснил, что именно наличие в сыворотке крови иммуноглобулинов класса G говорит о том, что человек перенес коронавирусную инфекцию.
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Ботвинкин добавил, что тест на антитела не очень пригоден для диагностики заболевания, так как иммуноглобулины могут быть определены спустя одну-две недели после инфицирования, тогда как с помощью теста ПЦР COVID-19 можно выявить гораздо раньше.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, более 379 тысяч умерли.
В России коронавирус диагностировали у 432 277 человек, из них 195 957 выздоровели, более 5,2 тысячи пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
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