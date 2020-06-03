Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал "РГ" , когда в организме появляются антитела к коронавирусу и сколько держится иммунитет к COVID-19

Он отметил, что иммуноглобулин вырабатывается в ответ как на клинически выраженное заболевание, так и в случае бессимптомного течения инфекции.

Ботвинкин рассказал, что к концу первой недели после заражения в организме появляются антитела класса М (IgM). Ученый назвал их "первой линией обороны" и подчеркнул, что они достаточно быстро исчезают. С конца второй недели появляются иммуноглобулины класса G.

Общее количество антител достигает пика на второй-третий месяц.

"В этот период они представлены в основном иммуноглобулинами класса G, которые сохраняются в организме до года и более", — указал он.

Собеседник издания пояснил, что именно наличие в сыворотке крови иммуноглобулинов класса G говорит о том, что человек перенес коронавирусную инфекцию.

Ботвинкин добавил, что тест на антитела не очень пригоден для диагностики заболевания, так как иммуноглобулины могут быть определены спустя одну-две недели после инфицирования, тогда как с помощью теста ПЦР COVID-19 можно выявить гораздо раньше.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, более 379 тысяч умерли.

В России коронавирус диагностировали у 432 277 человек, из них 195 957 выздоровели, более 5,2 тысячи пациентов скончались.