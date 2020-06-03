Молдавия с 15 июня возобновит регулярное авиасообщение

"В соответствии с решением Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению от 14 июня 2020 года принято решение возобновить, начиная с 15 июня 2020 года, регулярные пассажирские рейсы и регулярные пассажирские чартеры в строгом соответствии с мерами по предотвращению распространения инфекции COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Органа гражданской авиации Молдавии.