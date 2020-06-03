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2020-06-03T22:37
https://ria.ru/20200603/1572431368.html
Молдавия с 15 июня возобновит регулярное авиасообщение
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РИА Новости

Молдавия с 15 июня возобновит регулярное авиасообщение

22:37 03.06.2020
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© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Молдавия с 15 июня возобновляет регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы, об этом сообщила в среду пресс-служба Органа гражданской авиации республики.
"В соответствии с решением Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению от 14 июня 2020 года принято решение возобновить, начиная с 15 июня 2020 года, регулярные пассажирские рейсы и регулярные пассажирские чартеры в строгом соответствии с мерами по предотвращению распространения инфекции COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Органа гражданской авиации Молдавии.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМолдавияВ мире
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