Молдавия с 15 июня возобновит регулярное авиасообщение

КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Молдавия с 15 июня возобновляет регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы, об этом сообщила в среду пресс-служба Органа гражданской авиации республики.
"В соответствии с решением Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению от 14 июня 2020 года принято решение возобновить, начиная с 15 июня 2020 года, регулярные пассажирские рейсы и регулярные пассажирские чартеры в строгом соответствии с мерами по предотвращению распространения инфекции COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Органа гражданской авиации Молдавии.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.