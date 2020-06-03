В двух районах Северной Осетии ввели режим ЧС после ливня

ПЯТИГОРСК, 3 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Правобережном и Ардонском районах Северной Осетии после ливня, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В Правобережном районе Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации. В частности от службы 112 поступила информация о том, что в Беслане Правобережного района повредило кровлю частного дома по адресу улица Томаева, 8, пожарные эвакуировали шесть человек, из которых трое дети. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
При уточнении информации установлено, что также частично повреждены кровли трех школ, одного детского сада, РОВД и медицинского центра, добавили в ГУ МЧС.
"Произошло подтопление 10 частных домовладений в селе Фарн Правобережного района", - отметили в ведомстве.
По данным ГУ МЧС, режим ЧС введен в Ардонском районе. "В ряде населенных пунктов района нарушено газо- и электроснабжение. Повреждена кровля частных домов", - уточнили в ведомстве.