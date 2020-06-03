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2020-06-03T22:35
https://ria.ru/20200603/1572431325.html
В двух районах Северной Осетии ввели режим ЧС после ливня
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РИА Новости

В двух районах Северной Осетии ввели режим ЧС после ливня

22:35 03.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСлужебная машина МЧС
Служебная машина МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 3 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Правобережном и Ардонском районах Северной Осетии после ливня, сообщает ГУ МЧС по региону.
Правобережном районе Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации. В частности от службы 112 поступила информация о том, что в Беслане Правобережного района повредило кровлю частного дома по адресу улица Томаева, 8, пожарные эвакуировали шесть человек, из которых трое дети. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
При уточнении информации установлено, что также частично повреждены кровли трех школ, одного детского сада, РОВД и медицинского центра, добавили в ГУ МЧС.
"Произошло подтопление 10 частных домовладений в селе Фарн Правобережного района", - отметили в ведомстве.
По данным ГУ МЧС, режим ЧС введен в Ардонском районе. "В ряде населенных пунктов района нарушено газо- и электроснабжение. Повреждена кровля частных домов", - уточнили в ведомстве.
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Республика Северная Осетия - АланияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Правобережный районАрдонский районБесланПроисшествия
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