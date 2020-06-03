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2020-06-03T23:25
https://ria.ru/20200603/1572431273.html
Посольство США в Афинах закидали "коктейлями Молотова"
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РИА Новости

Посольство США в Афинах закидали "коктейлями Молотова"

22:37 03.06.2020 (обновлено: 23:25 03.06.2020)
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АФИНЫ, 3 июн — РИА Новости. Столкновения демонстрантов и полицейских произошли в среду вечером возле посольства США в Афинах, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Марш протеста против убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США организовали левые внепарламентские партии, в частности "Антарсия" и "Народное единство". В акции участвовали несколько тысяч человек из разных левых организаций, а также курды.
© AFP 2020 / ANGELOS TZORTZINISСтолкновения демонстрантов и полицейских произошли в среду вечером возле посольства США в Афинах после марша протеста против убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США
Столкновения демонстрантов и полицейских произошли в среду вечером возле посольства США в Афинах после марша протеста против убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США
© AFP 2020 / ANGELOS TZORTZINIS
Столкновения демонстрантов и полицейских произошли в среду вечером возле посольства США в Афинах после марша протеста против убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США
В целом акция прошла спокойно, беспорядки начались в конце. Группа молодых людей, которая замыкала колонну, начала бросать камни, бутылки с зажигательной смесью в подразделения полиции, которые находились перед американским посольством.
Полицейские применили в ответ светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщил телеканал. Молодежь подожгла несколько мусорных баков, так что потребовалось вмешательство пожарных. Сейчас автомобильное движение в районе посольства восстановлено.
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Сами в шоке. Евросоюз осудил расизм и насилие в СШАГлава дипломатии ЕС молчать не стал. Потому что спросили. А до этого молчал. В шоке был. А тут взял и осудил. Его спросили, вот он и осудил. Расизм, насилие. И не где-то, а в США.
"Антикапиталистическое движение Антарсия" проводило марш под лозунгами "Долой государственный расизм! Солидарность с повстанцами США". В заявлении, поступившем в РИА Новости, говорится, что протесты в Соединенных Штатах в эти дни против расистского убийства Джорджа Флойда "являются большим и многообещающим "нет" расизму, государственному терроризму и страху, направлены против политики Трампа и американского капитализма в целом".
"В США они вмешиваются во все уголки земного шара, бомбят, убивают, мучают ради интересов своих транснациональных корпораций. <…> Точно так же, как Соединенные Штаты мучают и убивают в Ираке и Латинской Америке, они мучают и убивают своих собственных граждан", — говорится в заявлении.
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"Ужасно и непростительно". Джонсон отреагировал на гибель Флойда в США
Движение "Народное единство" в свою очередь заявило, что убийство Флойда дополняет список бесконечных жертв расизма, насилия и репрессий со стороны полиции США.
"Эту политику США "экспортируют" и в другие страны вместе с войнами и интервенциями в целях укрепления их экономических и геостратегических интересов, что приводит к гибели и изгнанию тысяч невинных граждан", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.
Представители движения заявляют, что ни одно правительство Греции не имеет права участвовать в опасной политике США, превращая страну "в наступательный лагерь НАТО, как, к сожалению, происходит и по сей день".
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Джордж ФлойдГрецияАфиныСШАВ мире
Популярные комментарии
Если бы такой была вся молодёжь Греции, то за эту страну можно было бы порадоваться и ставить её в пример холуям, целующим американские пятки ради подачек.
3 июня, 23:06
ТМТоварищ Мaузер
1100103
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