Посольство США в Афинах закидали "коктейлями Молотова"

АФИНЫ, 3 июн — РИА Новости. Столкновения демонстрантов и полицейских произошли в среду вечером возле посольства США в Афинах, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Марш протеста против убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США организовали левые внепарламентские партии, в частности "Антарсия" и "Народное единство". В акции участвовали несколько тысяч человек из разных левых организаций, а также курды.

© AFP 2020 / ANGELOS TZORTZINIS Столкновения демонстрантов и полицейских произошли в среду вечером возле посольства США в Афинах после марша протеста против убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США © AFP 2020 / ANGELOS TZORTZINIS Столкновения демонстрантов и полицейских произошли в среду вечером возле посольства США в Афинах после марша протеста против убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США

В целом акция прошла спокойно, беспорядки начались в конце. Группа молодых людей, которая замыкала колонну, начала бросать камни, бутылки с зажигательной смесью в подразделения полиции, которые находились перед американским посольством.

Полицейские применили в ответ светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщил телеканал. Молодежь подожгла несколько мусорных баков, так что потребовалось вмешательство пожарных. Сейчас автомобильное движение в районе посольства восстановлено.

"Антикапиталистическое движение Антарсия" проводило марш под лозунгами "Долой государственный расизм! Солидарность с повстанцами США". В заявлении, поступившем в РИА Новости, говорится, что протесты в Соединенных Штатах в эти дни против расистского убийства Джорджа Флойда "являются большим и многообещающим "нет" расизму, государственному терроризму и страху, направлены против политики Трампа и американского капитализма в целом".

"В США они вмешиваются во все уголки земного шара, бомбят, убивают, мучают ради интересов своих транснациональных корпораций. <…> Точно так же, как Соединенные Штаты мучают и убивают в Ираке и Латинской Америке, они мучают и убивают своих собственных граждан", — говорится в заявлении.

Движение "Народное единство" в свою очередь заявило, что убийство Флойда дополняет список бесконечных жертв расизма, насилия и репрессий со стороны полиции США.

"Эту политику США "экспортируют" и в другие страны вместе с войнами и интервенциями в целях укрепления их экономических и геостратегических интересов, что приводит к гибели и изгнанию тысяч невинных граждан", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.